Йому потрібно розуміти план на бій: Гірн оцінив повернення Джошуа до тренера Девісона

Промоутер Едді Гірн висловився про повернення Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) до Бена Девісона, відзначивши перспективне майбутнє молодого тренера.

Його слова передає Fight Your Corner.

На думку відомого функціонера, молодий наставник ніколи не може одразу стати хитрим "старим лисом" у куті свого підопічного, адже цей навик набувається лише з досвідом

"Саме той досвід, який він здобуває зараз, зробить його ще кращим фахівцем. Не думаю, що він обов'язково припустився помилки в бою Мозеса Ітауми. Гадаю, він казав Мозесу, що робити, але той або випав із ритму бою, або не розумів ситуації, або ж Бен не зумів донести думку достатньо ефективно. Хоча, ймовірно, він усе ж таки доносив її правильно", – сказав Гірн.

Він додав, що Девісон неодноразово ухвалював неправильні рішення. Однак завдяки своїй сміливості Бену доводить вислуховувати чимало критики.

Також промоутер Ей Джея додав, що тренер Джошуа дуже добре знає Тайсона Ф'юрі, адже вони пліч-о-пліч працювали протягом багатьох років. Едді відзначив, що Девісон ніколи по-справжньому не покидав табір британського гевівейтера. Навіть коли Ентоні працював із командою Олександра Усика, Бен все одно робив внесок у підготовку Джошуа.

"У бою з Ф'юрі Ей Джею не можна просто сказати: "Виходь і тисни на нього". Йому потрібно розуміти план на бій. Чесно кажучи, чи має велике значення, хто саме його тренує на цьому етапі кар'єри? Адже йдеться про тренерів і тренувальні табори найвищого рівня. Так, хтось може бути трохи кращим за інших, але зрештою все вирішує те, як саме людина проявить себе в конкретний момент. Він уже досвідчений боєць, перебуває на завершальному етапі своєї кар'єри. Тож він має обирати того, з ким йому комфортно працювати", – заявив Гірн.

Нагадаємо, що до двох попередніх поєдинків Джошуа готувала команда Усика. Ентоні під їхнім керівництвом відправив у нокаути Джейка Пола та Крістіана Пренгу. Куту Ей Джея добряче дісталося "на горіхи" після перемоги над албанським суперником. До прикладу, британський тренер Домінік Інгл назвав роботу кута Джошуа неефективною.

Цікаво, що Шейн Ф'юрі, брат "Циганського короля", вже заявляв, що Ентоні перебуває в пошуках нового наставника.

Попереду Джошуа та Ф'юрі повинні провести очний бій. Раніше Daily Mail інформувало, що зустріч повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Однак нещодавно відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель повідомив, що протистояння можуть запланувати на 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).