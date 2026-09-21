Воррен назвав наступного суперника Хрговича

Промоутер Френк Воррен заявив, що чемпіон IBF у надважкій вазі Філіп Хргович у наступному поєдинку зустрінеться з кубинцем Френком Санчесом.

Його слова передає Boxing News Online.

Поєдинок може відбутися на початку 2027-го року.

"Цього року він не боксуватиме, але проведе бій на початку наступного року. Ми виведемо його на ринг. Наразі він має битися із Санчесом.

Саме на це він підписався, саме таким є цей захист, і саме за те, щоб Френк відійшов убік, ми заплатили йому великі гроші.

Якщо з'явиться щось інше, ми поговоримо із Санчесом, але наразі ситуація така, і це його контрактне зобов'язання", – сказав Воррен