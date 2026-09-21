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Воррен назвав наступного суперника Хрговича

Олександр Булава — 21 вересня 2026, 17:23
Воррен назвав наступного суперника Хрговича
Філіп Хргович
Getty Images

Промоутер Френк Воррен заявив, що чемпіон IBF у надважкій вазі Філіп Хргович у наступному поєдинку зустрінеться з кубинцем Френком Санчесом.

Його слова передає Boxing News Online.

Поєдинок може відбутися на початку 2027-го року.

"Цього року він не боксуватиме, але проведе бій на початку наступного року. Ми виведемо його на ринг. Наразі він має битися із Санчесом.

Саме на це він підписався, саме таким є цей захист, і саме за те, щоб Френк відійшов убік, ми заплатили йому великі гроші.

Якщо з'явиться щось інше, ми поговоримо із Санчесом, але наразі ситуація така, і це його контрактне зобов'язання", – сказав Воррен

Нагадаємо, що Філіп нокаутував "Нового Майка Тайсона" у 9-му раунді. Після чого Мозес покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про госпіталізацію 21-річного британця.

Після такого сенсаційного результату Хргович прагне об'єднати титули. Новий володар поясу IBF хоче побитися проти Агіта Кабаєла (WBC) або власника титулу WBO Даніеля Дюбуа.

Також після останнього протистояння кривдник Ітауми розповів, хто його мотивував продовжити кар'єру після болючої поразки від "Динаміта".

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