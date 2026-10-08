Старого пса новим трюкам не навчиш: Белью оцінив повернення Джошуа до Девісона

Колишній чемпіон світу Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) розповів, що лише час покаже, чи було рішення Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) повернутися до роботи під керівництвом Бена Девісона.

Про це він заявив у коментарі для The Stomping Ground.

"Найважливіше, як я вже казав, це те, що він щасливий. І хто знає, правильне це рішення чи ні? Якщо запитаєте мою думку, то я вважаю, що це покаже лише час", – відповів британець.

Також він відреагував на співпрацю Ей Джея з командою Олександра Усика, яка готувала його до двох попередніх поєдинків, у яких Ентоні здобув перемоги.

"Старого пса новим трюкам не навчиш – він уже на певному етапі кар'єри, тож нехай іде туди, де йому комфортно", – зазначив Белью.

Нагадаємо, що хоч Ей Джей і повернувся до 33-річного тренера, але він готуватиме Ентоні до наступного бою у "співпраці" з командою Усика. Водночас промоутер британця Едді Гірн заявляв, що з Джошуа працюватиме одразу декілька спеціалістів, аби отримати додаткову перевагу над Тайсоном.

Такий тренерський камбек викликав негативну реакцію у світі боксу, зокрема, вчинок Ентоні розкритикували Тайсон Ф'юрі та Джонні Нельсон.

Битва Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.