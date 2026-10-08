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Визначився час початку британської битви Ф'юрі – Джошуа

Софія Кулай — 8 жовтня 2026, 07:05
Визначився час початку британської битви Ф'юрі – Джошуа
Ф'юрі – Джошуа
Скриншот із відео

Вихід Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) 11 грудня на ринг арени "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс) заплановано на 01:00 (03:00 за київським часом).

Про це повідомляє Sky Sports Boxing.

Відповідну заявку подали до міської ради Кардіффа.

Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

До протистояння Ентоні готує тренер Бен Девісон, до якого він напередодні повернувся. Також його наставник співпрацюватиме із командою Олександра Усика, яка готувала британця до двох попередніх переможних поєдинків.

Цікаво, що "Циганський король" вже назвав єдиний варіант, як Ей Джея може його перемогти.

Нагадаємо, що у проміжних поєдинках Ф'юрі легко переміг поляка Маріуша Ваха, тоді як Джошуа здолав албанця Крістіана Пренгу.

Раніше колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс розповів, хто більше заслуговує тріумфувати у британській дуелі.

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