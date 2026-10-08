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Він хапається за соломинку: Ф'юрі розкритикував Джошуа через чергову зміну тренера

Софія Кулай — 8 жовтня 2026, 10:55
Він хапається за соломинку: Ф'юрі розкритикував Джошуа через чергову зміну тренера
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/tysonfury

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) відреагував на рішення Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) повернутися до тренера Бена Девісона після двох переможних поєдинків під керівництвом команди Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це він розповів у коментарі The Ring.

"Не знаю, наскільки вони хороші друзі. Схоже, що він пішов від команди Усика, цієї неймовірної тренерської команди, яка чудово працює, і повернувся до Бена Девісона. Того самого хлопця, який, нібито, був для нього недостатньо хорошим, коли він пішов від нього минулого року. Тож я не знаю, що там відбувається.

Мені здається, він хапається за соломинку й намагається використати будь-яку можливість, тому що постійно змінює тренерів. У нього було п'ять тренерів в останніх 6-7 боях", – сказав 38-річний боксер.

За словами "Циганського короля", боксер ніколи не зможе показати свій максимум, адже потрібен час, щоб зрозуміти стиль наставника.

Свого часу Ф'юрі покинув Девісона, пояснивши це тим, що Бен не потягнув його рівень.

Нагадаємо, що хоч Ей Джей і повернувся до 33-річного тренера, але він готуватиме Ентоні до наступного бою у "співпраці" з командою Усика. Водночас промоутер британця Едді Гірн заявляв, що з Джошуа працюватиме одразу декілька спеціалістів, аби отримати додаткову перевагу над Тайсоном.

Битва Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Раніше стало відомо, що протистояння пропустить батько Тайсона. Джон Ф'юрі боїться за здоров'я свого сина, який ризикує отримати фатальні травми.

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