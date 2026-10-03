Гірн перед боєм із Ф'юрі: Ей Джей працюватиме з кількома людьми, щоб отримати додаткову перевагу

Промоутер Едді Гірн розповів, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) підтримує зв'язок із багатьма людьми зі світу боксу, яких він поважає, а не лише з Пітером Ф'юрі.

Про це він заявив в інтерв'ю About Boxing.

"Я не кажу, що вони постійно спілкуються, але коли виникло це питання, Ентоні відповів досить відверто: "Так, я спілкуюся з Пітером Ф'юрі". Я не стверджую, що Пітер Ф'юрі буде в його куті. Але Ей Джей спілкується з багатьма людьми, і деякі з них могли б вас здивувати – це люди, яких він поважає і які можуть поділитися з ним своїми знаннями. Думаю, під час підготовки до цього бою Ей Джей працюватиме з кількома людьми, щоб отримати додаткову перевагу", – сказав Гірн.

Раніше Джошуа розповідав про спілкування з Пітером Ф'юрі, який запропонував свою допомогу. Наставник підтвердив це, але зазначив, що допоможе Ей Джею лише після його поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Відомий функціонер додав, що з огляду на нинішній психологічний стан Ей Джея, робота з кількома спеціалістами є для нього найкращим рішенням.

"Справа не в тому, щоб обрати Бена Девісона лише тому, що це роздратує Тайсона Ф'юрі. Звісно, співпраця з тренером, який раніше працював із Ф'юрі, – це перевага. До речі, він обрав його не через зв'язок із Тайсоном, а тому, що вже працював із Беном раніше і робив це постійно. Справа просто в тому, що він вважає Бена чудовим тренером і, я впевнений, що він знає Тайсона Ф'юрі. Тож, звісно, це дає перевагу", – зазначив Гірн.

Ентоні повернувся до роботи під керівництвом 33-річного наставника перед битвою з "Циганським королем", яка запланована на 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Девісон працюватиме у співпраці з командою Олександра Усика, яка готувала британця до двох попередніх переможних поєдинків.

На такий тренерський камбек відреагував Дерек Чісора.

Нагадаємо, що переможець зустрічі Ф'юрі – Джошуа отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.