Навіщо йому стільки тренерів: ексчемпіон дорікнув Джошуа щодо вибору наставників

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон не розуміє, навіщо Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) має так багато тренерів, відреагувавши на спілкування Ей Джея із Пітером Ф'юрі.

Про це він заявив в інтерв'ю для Boxing King Media.

"Щодо розмови з Пітером Ф'юрі... Не знаю. Щодо Пітера Ф'юрі – я б здивувався. Можливо, Джошуа просто вирішив трохи підлити масла у вогонь. Якщо так і сталося – що ж, так тому й бути. Певен, згодом Пітер це підтвердить або спростує. Але я просто думаю: якщо він офіційно заявив, що працює з Беном Девісоном, то навіщо йому стільки тренерів? У діях Ей Джея простежується певна закономірність: постійні зміни, метання від одного тренера до іншого", – сказав Нельсон.

Раніше Джошуа розповідав про спілкування з Пітером Ф'юрі, який запропонував свою допомогу. Наставник підтвердив це, але зазначив, що допоможе Ей Джею лише після його поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Ексчемпіон додав, що Ентоні не має відчуття спокою, адже постійно бігає від одного наставника до іншого. Він закликав Джошуа визначитися з одним тренером.

"Я вважаю це певним недоліком у підході Ей Джея до таких речей. Просто визначся вже, чувак. Визначся. Якщо щось не складається з одним тренером, то або намагайся це виправити, або просто знайди стабільність у співпраці з кимось одним", – зазначив Джонні.

Нагадаємо, що Джошуа напередодні битви проти Тайсона Ф'юрі вирішив повернутися до роботи під керівництвом Бена Девісона. 33-річний наставник працюватиме у співпраці з командою Олександра Усика, яка готувала Ентоні до двох попередніх переможних поєдинків.

Цікаво, що Тайсон вже відреагував на такий крок суперника та назвав єдиний варіант, як Ей Джей зможе його перемогти. Також про повернення Джошуа до Девісона висловився Дерек Чісора.

Дуель Ф'юрі – Джошуа запланована на 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.