Не думаю, що він насправді любить бокс: Белью поділився тривожною думкою щодо Ітауми

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО), зазначивши, що має сумнів у тому, що молодий боєць живе боксом, вважаючи такий підхід тривожним сигналом.

Його слова наводить Boxing News 24.

"Не думаю, що цей хлопець глибоко вивчає бокс. Не думаю, що він насправді любить бокс. Гадаю, це просто те, що в нього добре виходить. І це викликає занепокоєння. Він мав би зрозуміти після чотирьох чи п'яти раундів, коли виплеснув на Філіпа Хрговича весь свій арсенал, що тепер потрібно просто потримати суперника на джебі раундів 5-6", – заявив Белью.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 серпня 2026 року Філіп Хргович нокаутував "Нового Майка Тайсона" у 9-му раунді поєдинку в Лондоні. Хорват став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Ця поразка стала дебютною для Мозеса на профі-рингу. Це перший двобій у професійній кар'єрі Ітауми, у якому він дістався аж 9-го раунду. До цього його поєдинки затягувалися лише максимально до 5-6 раунду.

Попри поразку 21-річний британець не збирається змінювати наставника та продовжить співпрацю з Беном Девісоном.

Раніше промоутер Ітауми анонсував наступний бій Мозеса.