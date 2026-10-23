Белью: Якщо про вас є достатньо відеоматеріалів, ви не здолаєте Усика

Колишній чемпіон світу Тоні Белью розповів, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) може завдати найбільшого клопоту Даніелю Дюбуа (24-3, 23 КО) серед усіх можливих суперників.

Про це він висловився у коментарі The Stomping Ground.

"Найбільше проблем йому створить лінійний чемпіон – ми всі це знаємо, адже він уже двічі перемагав Даніеля. Втім, і в інших хлопців є певні якості, які можуть створити йому труднощі. Але я не впевнений, чи зможе хтось із них витримати той обсяг шкоди, яку він здатен завдати. У цьому я сумніваюся. Я знаю Даніеля. А от Усик – може. Усик уміє розібратися в супернику. Він знаходить усі ваші слабкі місця. Можливо, йому знадобиться сім раундів, щоб усе зрозуміти, але з Даніелем він впорається набагато швидше", – сказав Белью.

Британець зазначив, що якщо в Усика є достатньо інформації про суперника, то опонент може попрощатися з мріями про позитивний результат в очній зустрічі.

"Найгірше для суперника те, що існує безліч відеозаписів боїв Даніеля – Усик може їх вивчити й точно знати, чого очікувати. Якщо Олександр має можливість детально вивчити суперника – йому кінець. Він його не переможе. Якщо про вас є достатньо відеоматеріалів, ви не здолаєте Усика. Повірте мені, він – той боєць, який здатен змінювати свій план на бій. Я сам рідко боксував двічі однаково, але Усик – особливий випадок. Він здатен працювати в різних стилях. Може боксувати по-різному: і атакуючи, і відступаючи. У кожного є свій улюблений стиль", – наголосив Тоні.

Белью додав, якщо Олександру бракує відеозаписів для вивчення, то він може розкусити суперника вже безпосередньо під час поєдинку. За словами британського гевівейтера, саме у цьому полягає різниця між Усиком та іншими боксерами.

Цікаво, що Белью проводив офіційний бій проти Усика (10 листопада 2018-го) у Манчестері, у якому програв нокаутом в 8-му раунді.

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа двічі виходили в один ринг. Вперше це було наприкінці серпня 2023-го, коли українець переміг нокаутом у 9-му раунді. Реванш же відбувся після двох переможних дуелей Олександра проти Тайсона Ф'юрі. 19 липня 2025 року український боксер вдруге здолав "Динаміта", але цього разу швидше – у 5-й трихвилинці.

Раніше промоутер Френк Воррен розповів, що готовий організувати трилогію Усик – Дюбуа. А от колишній менеджер британця Сем Джонс оцінив рівень колишніх суперників.