Нокаут протягом шести раундів: ексчемпіон світу здивував прогнозом на бій Дюбуа – Вордлі

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) фаворитом у реванші проти володаря поясу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова передає ВВС.

"Я дам інший прогноз. Я поставлю на перемогу Вордлі нокаутом протягом шести раундів. Так, саме так я й сказав. Я ставлю на Фабіо в межах шести раундів", – заявив Белью.

Реванш Дюбуа – Вордлі відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, що перше протистояння закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні.

Цікаво, що Дерек Чісора заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.

Раніше свій прогноз на двобій зробив інший український боксер Владислав Сіренко.