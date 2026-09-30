Переможець бою Ф’юрі – Джошуа отримає спеціальний пояс "Битва за Британію"
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа
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Для поєдинку Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа підготували спеціальний пояс Battle of Britain, який вручать переможцю.
Про це повідомляє Ring Magazine.
Нагороду представили 30 вересня на пресконференції в Лондоні. Туркі Аль аш-Шейх продемонстрував пояс під час першої дуелі поглядів британських надважковаговиків.
Бій відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.
Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.