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Переможець бою Ф’юрі – Джошуа отримає спеціальний пояс "Битва за Британію"

Олексій Мурзак — 30 вересня 2026, 23:35
Переможець бою Ф’юрі – Джошуа отримає спеціальний пояс Битва за Британію
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа
Getty Images

Для поєдинку Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа підготували спеціальний пояс Battle of Britain, який вручать переможцю.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Нагороду представили 30 вересня на пресконференції в Лондоні. Туркі Аль аш-Шейх продемонстрував пояс під час першої дуелі поглядів британських надважковаговиків.

Бій відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.

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