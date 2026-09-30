Переможець бою Ф’юрі – Джошуа отримає спеціальний пояс "Битва за Британію"

Для поєдинку Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа підготували спеціальний пояс Battle of Britain, який вручать переможцю.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Нагороду представили 30 вересня на пресконференції в Лондоні. Туркі Аль аш-Шейх продемонстрував пояс під час першої дуелі поглядів британських надважковаговиків.

IT'S BEAUTIFUL 🤩



Official first-look images at "The Battle of Britain" belt commissioned by His Excellency Turki Alalshikh that will be awarded to winner of the Tyson Fury vs Anthony Joshua fight 🇬🇧#FuryJoshua | Dec 11th | Live only on Netflix 🥊 pic.twitter.com/WWom3ck8k7 — Ring Magazine (@ringmagazine) September 30, 2026

Бій відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.