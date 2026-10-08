Він перевершить його за стилем: ексчемпіон спрогнозував переможця бою Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер (31-4-1, 17 KO) переконаний, що Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) переможе Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) у лобовій дуелі в Кардіффі.

Його слова наводить BadLeftHook.

"Я думаю, що Тайсон Ф'юрі виграє цей бій. Мені здається, що насправді було не так багато сценаріїв, за яких я бачив перемогу Ентоні Джошуа над Тайсоном Ф'юрі. Тут, безумовно, є упередженість, безумовно, є багато вболівальницьких симпатій з мого боку. Особисто я завжди вважав, що Тайсон був головною фігурою у дивізіоні надважкої ваги", – заявив американець.

На думку Портера, хоч обидва британські боксери втратили форму, але "Циганський король" все одно попереду Ей Джея.

"Я не думаю, що він нокаутує Джошуа, але вважаю, що він перевершить його за активністю, я думаю, що він перебоксує його, я думаю, що він перевершить його за стилем", – додав Шон.

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом).

Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super. Цікаво, що протистояння пропустить батько Тайсона. Джон Ф'юрі боїться за здоров'я свого сина, який ризикує отримати фатальні травми.

Раніше Дерек Чісора зробив свій прогноз на британську дуель, а промоутер Едді Гірн висловився про те, чи реальний реванш у цьому протистоянні.