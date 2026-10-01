Джошуа зізнався, чи відрікся від співпраці з командою Усика перед битвою з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) підтвердив своє повернення до Бена Девісона, який працюватиме пліч-о-пліч зі командою Олександра Усика (25-0, 16 КО) під час тренувального табору.

Його цитує Boxing Scene.

До попередніх двох поєдинків, у яких британець святкував перемоги, його готувала команда непереможеного українця.

Також він розповів, що тренер Девісон буде у його куті під час битви проти Тайсона Ф'юрі, яка запланована на 11 грудня 2026 року у Кардіффі.

Напередодні 30 вересня майбутні суперники провели першу пресконференцію. Під час офіційного заходу "Циганський король" та Ей Джей зійшлися у дуелі поглядів.

Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. Водночас Тайсон вже розкрив свою стратегію на майбутню зустріч, назвавши її "найбільшим поєдинком їхнього покоління".

Раніше Філіп Хргович вже зробив свій прогноз на бій Ф'юрі – Джошуа.