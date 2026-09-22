Джошуа – ідеальний атлет: ексчемпіон світу розповів, який тренер потрібен зірковому британцю

Тоні Белью поділився думкою щодо повернення Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) до тренувань з Беном Девісоном.

Його слова передає The Stomping Ground.

Колишній чемпіон світу розповів, який наставник потрібен Ей Джею. Він вважає, що британець досягне успіху з тим фахівцем, який пропрацює ментальну складову та зможе мотивувати.

"Найважливіше – це його психологічний стан перед боєм, а не фізичні дані. Ми всі знаємо про його фізичні кондиції. Ми всі знаємо, на що він здатний. Ентоні завжди в чудовій формі. Він живе цим цілодобово, 365 днів на рік. Джошуа – ідеальний атлет. Тож питання про те, чи буде він у формі, навіть не стоїть. Ей Джей міг би тренуватися й самостійно, але справа саме в психологічному налаштуванні. Важливо, який тренер зможе найкраще мотивувати його вийти на ринг і просто дати волю рукам", – сказав Белью.

Зазначимо, що до двох останніх боїв Джошуа готувала команда Олександра Усика. В них він нокаутував Джейка Пола та Крістіана Пренгу.

Раніше чимало експертів заявляли, що між боксером і тренерами є проблема з комунікацією через мовний бар'єр. Зокрема, на це звернув увагу ексчемпіон світу Карл Фроч.

Нагадаємо, що наступним суперником Ей Джея має стати Тайсон Ф'юрі. За останньою інформацією, бійці проведуть очне протистояння у Великій Британії на початку грудня.