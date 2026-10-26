Ексчемпіон світу назвав єдиного боксера, який може перемогти Дюбуа

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що єдиним боксером, здатним перемогти володаря титулу WBO у надважкій вазі Данієля Дюбуа (23-3, 22 КО), є 21-річний британець Мозес Ітаума (14-1, 12 КО).

Про це він сказав у коментарі Fight Your Corner.

На думку Белью, Дюбуа значно прогресував останніми роками та має перевагу над обраним суперником Агітом Кабаєлом. Агресивний стиль і психологічна налаштованість британця можуть стати вирішальними в такому протистоянні.

"Тому я зараз віддаю йому перевагу. Через той прогрес, якого досягає Даніель. Саме тому я вважаю його фаворитом потенційної зустрічі з Кабалелом. Я бачив, як Кабаель отримав удари, бачив, як він опинився на канвасі. І якщо Даніель… Розумійте, я казав про це, коли тут був Дом: у Данієля настільки тунельне бачення, він настільки зациклений на одній меті. Достатньо просто показати Даніелю, як Кабаел падає на канвас і йому боляче, – і все, справа зроблена", – сказав ексчемпіон.

Водночас єдиним, хто може створити проблеми Даніелю є Мозес Ітаума.

"Бо з такими, як Усик, усе інакше: ти ніколи не бачив, щоб він опинився на канвасі. До нього не підступитися, у нього не влучити. І що більше про це думають, то більше тебе схиляють до думки, що єдиним, хто зможе Даніеля перемогти, буде Мозес Ітаума", – сказав Белью.