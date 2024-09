Що не так з поясом, який Усик подарував Зеленському

Нещодавно чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) подарував свій чемпіонський пояс WBC президенту України Володимиру Зеленському.

"Це оригінальний пояс, який ми забрали у нашого товстого друга з Лондону. Прошу вибачення, що на ньому немає фото нашого друга, якого я побив, але його тут і не має бути", – сказав Усик, передаючи пояс Зеленському.

Під "другом" Олександр мав на увазі британця Тайсона Ф’юрі, у якого відібрав пояс Всесвітньої боксерської ради в травні цього року в столиці Саудівської Аравії.

У цій історії майже ніхто не помітив цікаву деталь. Усик подарував Зеленському традиційний зелений пояс WBC, тоді як спеціально для мегафайту 18 травня керівництво Всесвітньої боксерської ради підготувало інший оригінальний пояс. Не зелений, а в кольорах України та Великої Британії з різних сторін.

Спеціальний пояс до бою Усик – Ф'юрі

При цьому наступного після бою дня у своїх соцмережах українець виставив фото з традиційним зеленим поясом WBC з красномовним надписом Welcome to the family і, дуже схоже, саме цей пояс Усик подарував Зеленському.

При цьому фраза Олександра "Прошу вибачення, що на поясі немає нашого друга, якого я побив" президенту України була сказана не випадково. На чемпіонських поясах WBC зазвичай є і зображення його власників. Наприклад, на чемпіонському поясі WBC Віталія Кличка є фото великих чемпіонів минулого – Мухаммеда Алі, Джо Луїса (був чемпіоном у надважкій вазі з 1937 по 1948 рік, провів рекордні 25 успішних захистів титулу), і, звісно, чинного мера Києва.

Відповідно на чемпіонському поясі Всесвітньої боксерської ради, яким володів Тайсон Ф’юрі, було і зображення британця. З цього виникає питання, чи дійсно пояс, який Усик подарував Зеленському, є оригінальним? Адже на ньому не було зображення Тайсона Ф’юрі.

Олександр Усик передає пояс WBC Володимиру Зеленському

Щоб відповісти на це питання, потрібно знати не тільки правила, але й традиції професійного боксу.

Перед боєм супервайзер забирає чемпіонський пояс (або всі чемпіонські пояси, які виставляються на кон), і після оголошення суддівського рішення пояси вручаються переможцю.

А далі набирають чинності традиції професійного боксу. Більшість міжнародних боксерських організацій, включаючи WBC, виявляють данину поваги ексчемпіону світу, лишаючи йому чемпіонський трофей. Мовляв, він його вже завоював, нехай пояс лишається у нього назавжди. А новому чемпіону виготовляють ще один пояс, на якому вже замість зображення попереднього власника зроблено фото чинного володаря. Саме тому на поясі, який Усик подарував Зеленському, не може бути зображення Тайсона Ф’юрі.

У цьому контексті варто пригадати й приклад Володимира Кличка, який поступився Тайсону Ф’юрі у 2015-му.

Усі три міжнародні боксерські організації – IBF, WBA та IBO повернули українцю його чемпіонські пояси, якими Володимир володів протягом багатьох років. Зараз всі ці трофеї зберігаються в Києві в музей досягнень братів Кличків. А Тайсону Ф’юрі було виготовлено нові екземпляри.

У ситуації з мегафайтом Усик – Ф’юрі пікантності моменту додає і прописаний в контракті матч-реванш. Тобто, у випадку перемоги британця в грудні, усім міжнародним боксерським організаціям, які санкціонують цей бій, доведеться виготовляти нові пояси для "Циганського Короля". Тож, сподіваємося, Усик у цьому поєдинку відпрацює так, що боксерським організаціям не доведеться робити зайвих рухів.

Зазначимо, що відразу після перемоги Усика в Ріяді організатори прямо в рингу вручили українцю ще один спеціальний чемпіонський пояс Undisputed.

Його Олександру доведеться фактично захищати в груді у рамках матчу-реваншу. Мабуть, саме тому Усик не став дарувати цей пояс Зеленському, адже він буде стояти на кону 21 грудня. Схоже, що ідентична історія – зі спеціальним поясом WBC в кольорах України та Великої Британії. Саме тому Олександр презентував президенту України той пояс, який мав право дарувати.

Олександр Усик з поясом Undisputed після перемоги над Тайсоном Ф'юрі Top Rank

Принагідно нагадаємо, Олександр Усик увійшов у трійку найкращих спортсменів в історії України за версією "Чемпіона".