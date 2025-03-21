Невигадані історії. Тайсон прийшов до Трампа і запитав: "Ти спав з моєю дружиною?"

Дональд Трамп свого часу був менеджером Майка Тайсона, а в закладі чинного президента США один зі своїх чемпіонських боїв провів Володимир Кличко.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського чемпіонський пояс Усика з’явився не випадково. Свого часу Дональд був власником побудованих в Атлантік-Сіті Trump Casino Hotel та Trump Taj Mahal, де регулярно проводилися чемпіонські бої з професійного боксу, і навіть встиг попрацювати менеджером Майка Тайсона. Мабуть, пояс Усика повинен був нагадати Дональду ті славні часи.

"Чемпіон" же вирішив нагадати своїм читачам про навколобоксерське минуле Трампа, яке проливає світло на характер президента США, який і 35-40 років тому дуже полюбляв знаходитися в центрі уваги.

Trump Casino Hotel, Trump Taj Mahal та бій Кличка

З 1985-го по 1998-й у 39-поверховому Trump Casino Hotel (або Trump Plaza Hotel and Casino) в Атлантік-Сіті було проведено 19 вечорів професійного боксу.

Тут Майк Тайсон у своєму п’ятому бою на професійному рингу 11 липня 1985 року переміг Джона Алдерсона, а 9 жовтня цього ж року – нокаутом в першому раунді Донні Лонга. І двічі вийшов на ринг у 1986 році – 24 січня нокаутував Майка Джеймісона, а 17 серпня – Хосе Рібалта.

Зліва – направо: Тірелл Біггс, Дон Кінг, Майк Тайсон і Дональд Трамп Getty Images

Другий іменний гральний заклад чинного президента США Trump Taj Mahal було урочисто відкрито в 1990 році, загальна вартість будівництва склала майже 1 мільярд доларів. Заклад знаходився буквально в милі від Trump Casino Hotel, тож доходи останнього після цього значно впали. Що не змінилося, так це регулярне проведення боксерських вечорів.

Навіть Володимир Кличко провів тут четвертий захист свого чемпіонського титулу проти американця Рея Мерсера – 29 червня 2002 року українець переміг нокаутом в 6 раунді. Бій проти Мерсера став першим для Кличка-молодшого в США, він став головною подією на американському телеканалі НВО. Українець заробив гонорар в 1,2 мільйона доларів. Також це був останній великий бій на Trump Taj Mahal. Надалі там проводилися менш статусні івенти, локального рівня.

Історія дня. Нокаутував Кличка, трагічно загинув, а його родина отримала фінансову допомогу від українських братів

Була ще одна річ, яка об’єднувала обидва заклади й стала ганебною плямою в бізнес-кар’єрі чинного президента США. Вони збанкрутіли, були оштрафовані та закриті.

Trump Taj Mahal опинився на межі закриття у 2014 році, оскільки його материнська компанія пройшла через банкрутство. У 2015 році казино визнало, що роками "навмисно порушувало" правила боротьби з відмиванням грошей, і було оштрафовано на 10 мільйонів доларів. Це був найвищий штраф, який коли-небудь застосовувався федеральним урядом США проти казино. 3 серпня 2016 було оголошено, що Trump Taj Mahal закривається, оскільки він щомісяця втрачав мільйони доларів.

Казино було закрито 10 жовтня 2016 року. 1 березня 2017 року об'єкт придбало плем’я семінолів із Флориди через свій бренд Hard Rock International, перетворивши Trump Taj Mahal на Hard Rock Hotel and Casino. Відкриття закладу з новою назвою відбулося 27 червня 2018 року. Зараз там продовжують проводити чемпіонські бої з професійного боксу.

Історія Trump Casino Hotel склала близько 30 років. Заклад було відкрито 14 травня 1984, а закрито 16 вересня 2014 року, після чого 1300 співробітників залишилися без роботи. Trump Plaza, який нараховував 906 готельних номерів, було зруйновано внаслідок вибуху 17 лютого 2021 року. Доля статуї Дональда Трампа, яка була розміщена у фоє найкращого номера люксу в пентхаусі, лишається невідомою.

Як Трамп став консультантом Тайсона

27 червня 1988 року Трамп ще не знав, що обидва його заклади з часом збанкрутують. Того вечора він вклав 11 мільйонів доларів, щоб його казино виступило спонсором під час мегабою Майка Тайсона та олімпійського чемпіона Монреаля-1976 Майкла Спінкса, на кону якого стояли три чемпіонські титули – WBC, IBF, WBO, а також титул журналу Ring.

Getty Images

Ажіотаж був настільки великий, що поєдинок пройшов не в закладі Трампа, а в більш просторому – Convention Hall в Атлантік-Сіті, який вмістив 21 785 глядачів. Ціна на квитки була дуже високою, у середньому – 564 долари (у перерахунку згідно з інфляцією, сьогодні – близько 1500 доларів). Тільки від продажу квитків було отримано дохід в розмірі 12,3 мільйона доларів. 3 мільйони доларів за відкладену трансляцію мегафайту сплатив телеканал НВО. Ще 2 мільйони було сплачено іноземними телеканалами. Пряма трансляція була платною і принесла 21 мільйон доларів (трансляцію вартістю 35 доларів придбали 600 000 домогосподарств). Ще 1,25 мільйона доларів за спонсорство бою сплатила Pepsi.

У підсумку, Тайсон заробив гонорар у розмірі 22 мільйони доларів, Спінкс отримав 13,5 мільйонів. Цікаво, що бій тривав 91 секунду – Майк брутально нокаутував Майкла вже у першому раунді. Тобто, за кожну секунду в рингу Тайсон отримав понад 240 тисяч доларів!!!

Зазначимо, і для Дональда Трампа захід став фінансово прибутковим, адже його казино заробило в цей вечір 15 мільйонів доларів. А далі доля посміхнулася чинному президенту США. Через декілька годин після настільки успішного (і в спортивному, і в економічному аспекті) мегафайту, Майк Тайсон звинуватив у фінансових зловживаннях та звільнив свого менеджера Білла Кейтона. І запропонував цю роль Дональду.

"Майк Тайсон попросив мене, і я погодився працювати разом стосовно майбутніх рішень щодо кар’єри Майка Тайсона", – пишномовно заявив Трамп, який допоміг домінантному чемпіону впоратися з судовими процесами з Кейтоном і паралельно значно зміцнив свою присутність у професійному боксі.

Ти спав з моєю дружиною?

На той час Майк Тайсон був одружений з Робін Гівенс. Їхній брак тривав недовго. Робін жалілася на жорстоке поводження чоловіка через ревнощі.

Зліва направо: Опра Вінфрі, Дональд Трамп, Майк Тайсон і Робін Гівенс Getty Images

Незабаром після початку співпраці Дональда і Майка почали гуляти чутки, що Трамп має інтимні стосунки з дружиною Тайсона. Трампа та Гівенс бачили наодинці, також знайшли фото Робін у капелюсі з фірмовим написом Trump Princess – так називалася елітна яхта Дональда.

Чутки дійшли до Майка. Він вирішив про це запитати напряму у чинного президента США. Багато років потому Трамп згадав цю приголомшливу історію в розмові з тодішнім репортером New York Times Тімом О'Браєном.

За словами Дональда, розмова йшла наступним чином.

– Містере Трампе, я можу поставити вам запитання?

– Що завгодно, Майку, – відповів Трамп.

На що Тайсон прямо сказав:

– Ти трахаєшся з моєю дружиною?

Трамп приголомшено відповів:

– Що?

Тайсон повторив:

– Ти трахаєш мою дружину? Всі кажуть мені, що ти трахаєш мою дружину.

Трамп пригадував, що у нього на мить завмерло дихання, але він зробив все, щоб його відповідь звучала переконливо:

"Майк, я навіть ніколи не думав про це. Я чув ці чутки, і вони огидні. Насправді я дзвонив тобі кілька разів, щоб сказати, що мене вони дратують. І я ніколи, ніколи навіть не думав про це. Вона твоя дружина, вона з тобою, і це повна дурниця. Це неправда. Я даю тобі слово".

На щастя Трампа, Тайсон прийняв пояснення. Вони продовжили співпрацювати.

Перші два бої Майк впевнено виграв, але вже в 3 поєдинку "з Трампом" зазнав приголомшливого фіаско, коли 11 лютого 1990 року в Токіо поступився нокаутом у 10 раунді Джеймсу Дугласу, втративши свої чемпіонські пояси.

Далі були ще 4 перемоги, а потім за звинувачення в зґвалтуванні Тайсон відправився за ґрати.

Потрібно віддати належне Трампу – він був одним з небагатьох, хто робив спроби захистити Майка. Просував свою бізнес-концепцію, яка звучала трохи цинічно: "Тайсон продовжує проводити бої, заробляє великі гроші та відправляє значну частину з них благодійним організаціям, які підтримують жертв зґвалтувань".

Майк Тайсон з Дональдом Трампом під час судового процесу Getty Images

Зліва – направо: Дональд Трамп, Майк Тайсон, Фред Трамп Getty Images

Однак у підсумку Майк відправився у в’язницю, а після відбуття покарання повернувся до свого колишнього промоутера Дона Кінга, чомусь проігнорувавши власного ексменеджера Дональда Трампа.