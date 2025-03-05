WBC наказала Біволу провести бій проти Бенавідеса

Всесвітня боксерська рада (WBC) наказала чемпіону світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у напівважкій вазі Дмитру Бівола (24-1, 12 КО) провести бій з тимчасовим володарем поясу WBС Давида Бенавідеса (30-0, 24 КО).

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

WBC president Mauricio Sulaiman has said the WBC have now officially ordered Dmitry Bivol to defend his undisputed light-heavyweight world titles vs David Benavidez next. pic.twitter.com/I9pzXxwX89 — Ring Magazine (@ringmagazine) March 5, 2025

Нагадаємо, напередодні Бівол здолав росіянина Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).

Бенавідес на початку лютого переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів.