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WBC наказала Біволу провести бій проти Бенавідеса

Олександр Булава — 5 березня 2025, 22:56
WBC наказала Біволу провести бій проти Бенавідеса
Дмитро Бівол – Артур Бетербієв
Getty images

Всесвітня боксерська рада (WBC) наказала чемпіону світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у напівважкій вазі Дмитру Бівола (24-1, 12 КО) провести бій з тимчасовим володарем поясу WBС Давида Бенавідеса (30-0, 24 КО).

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Нагадаємо, напередодні Бівол здолав росіянина Артура Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113).

Бенавідес на початку лютого переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів.

WBC Давид Бенавідес Дмитро Бівол

Дмитро Бівол

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