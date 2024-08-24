Cправжній пояс, який ми забрали в нашого товстого друга: Усик подарував Зеленському титул WBC

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) подарував один із своїх чемпіонських титулів Президенту України Володимиру Зеленському.

Відео цього пам’ятного моменту опублікували на офіційних ресурсах Зеленського.

"Це справжній (пояс — прим.), який ми забрали в нашого товстого друга з Лондона. Оригінальний пояс, хочеться, щоб він залишився у Вас. Ми довго-довго працювали, щоб забрати його.

Я вибачаюся, що немає фотки мого друга, якого я побив, але її тут і не повинно бути. Є моя, того, хто заснував цей пояс, Мохаммеда Алі, (Маурісіо — прим.) Сулеймана, Мейвезера. І головне, що з 2018 року головний прапор на цьому поясі — наш", — сказав Усик.