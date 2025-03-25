Досвідчені польські боксери поб'ються за пояс WBC у бриджервейті

Досвідчені польські боксери Кшиштоф Влодарчик (65-4-1, 44 КО) та Адам Бальський (20-2, 12 КО) визначать між собою тимчасового чемпіона WBC у бріджервейті (до 102 кг).

Бій між ними пройде 25 травня в польському місті Каліш, повідомляє Sportowefakty.wp.pl.

Ця подія особлива тим, що вперше в історії польські боксери боротимуться за титул чемпіона світу у цій ваговій категорії.

Наразі 34-річний Бальський посідає другу позицію в рейтингу WBC, 43-річний Влодарчик – сьомий. Переможець бою зможе претендувати на бій із чемпіоном Кевіном Лереною (30-3, 14 КО).

Влодарчик володів титулом WBC у крузервейті з травні 2010 до вересня 2014, коли програв росіянину Георгію Дрозду.

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