Чемпіонська арифметика: скільки Гвоздик заробив на титульних боях

37-річний ексчемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик планує повернутися в ринг у квітні або в травні цього року.

Тогоріч уродженець Харкова провів лише один бій, у якому за рішенням суддів поступився американцю Давіду Бенавідесу. На кону поєдинку стояв титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі (light heavyweight). Бій проходив в MGM Grand в Лас-Вегасі. Попри поразку українець отримав непоганий гонорар, який, за інформацією "Чемпіон", склав 1,2 мільйона доларів.

Загалом в активі Гвоздика 4 чемпіонських бої на професійному рингу. Цікаво, що тільки в одному з них гонорар українця склав менше мільйона доларів. Це був поєдинок з чинним чемпіоном світу WBC канадцем Адонісом Стівенсоном. Бій відбувся 1 грудня 2018 року у Квебеку, Олександр брутально нокаутував канадця в 11 раунді й отримав гонорар в розмірі 900 тисяч доларів. Після поєдинку Стівенсон потрапив до лікарні, де його вводили в штучну кому.

Свій перший захист чемпіонського титулу WBC Гвоздик провів проти Дуду Нгумбу 30 березня 2019 року в Філадельфії. Українець переміг француза конголезького походження технічним нокаутом і заробив 1,2 мільйона доларів. До речі, Нгумбу був добре знайомий українським фанам боксу – 16 березня 2013 року Дуду приїхав до Києва, де в Палаці спорту переміг В’ячеслава Узелкова, відібравши у нього пояс інтерконтинентального чемпіона WBO.

18 жовтня 2019 року знов у Філадельфії Олександр провів об’єднавчий бій проти чеченця Артура Бетербієва. На кону поєдинку стояли чемпіонські титули WBC, який володів Гвоздик та IBF, власником якого був Бетербієв. На жаль, українець зазнав поразки, але отримав найбільший гонорар у кар’єрі – 1,5 мільйона доларів.

Всього ж за нашими підрахунками гонорари Олександра в чотирьох чемпіонських боях склали 4,8 мільйона доларів, що є недосяжною мрією для більшості, не лише українських боксерів.

Чемпіон попросив Олександра Гвоздика прокоментувати, наскільки коректна наша оцінка стосовно розмірів гонорарів.

"Більш-менш відповідають дійсності – визнав Гвоздик. – Але після сплати податків та розрахування з командою мені залишається лише близько половини від названих сум".

Нагадаємо, видання Sportico опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року, до якого потрапив Олександр Усик. За інформацією видання, гонорари чемпіона світу за минулий рік склали понад 120 млн доларів.