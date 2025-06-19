Українець Лозан переважив Басрана перед боєм 1/8 фіналу WBC Grand Prix

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (13-0, 8 KO) та канадець Ерік Басран (8-0, 3 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед боєм 1/8 фіналу WBC Grand Prix.

Українець мінімально переважив свого суперника.

Результати зважування

Данило Лозан – 64,1 кг

Ерік Басран – 63,7 кг

Нагадаємо, в турнірі беруть участь боксери із 41 країни світу, які змагаються в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийшло 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.

Данило Лозан у першому бою переміг узбека Камронбека Ешматова (10-2, 7 KO). Також Максим Молодан здолав італійця Джованні Сарчіото, а Дмитро Рибалко переміг австралійця Джута Гранта.

А ось Ігор Семончук, Іштван Гержені, Ліпаріт Устян та Олександр Соломенніков свої поєдинки програли.