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Гержені поступився на старті WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Олександр Булава — 19 квітня 2025, 22:45
Гержені поступився на старті WBC Grand Prix в Ер-Ріяді
Іштван Геренжі
BoxNation

Український боксер середньої ваги Іштван Гержені (3-1) поступився у третій день Гран-прі Світової боксерської ради (WBC).

Гержені одноголосним рішенням суддів поступився Емміліано Агуліно Кастро (12-0-1, 7 KO) – 53:58, 54:57, 54:57.

Раніше перемоги на турнірі серед українських боксерів здобули Данило ЛозанМаксим Молодан та Дмитро Рибалко.

Водночас свої бої програли Ігор Семончук та Олександр Соломенніков.

Зазначимо, що в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.

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