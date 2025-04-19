Гержені поступився на старті WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Український боксер середньої ваги Іштван Гержені (3-1) поступився у третій день Гран-прі Світової боксерської ради (WBC).

Гержені одноголосним рішенням суддів поступився Емміліано Агуліно Кастро (12-0-1, 7 KO) – 53:58, 54:57, 54:57.

Раніше перемоги на турнірі серед українських боксерів здобули Данило Лозан, Максим Молодан та Дмитро Рибалко.

Водночас свої бої програли Ігор Семончук та Олександр Соломенніков.

Зазначимо, що в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.