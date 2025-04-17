Семончук поступився на старті WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Перший представник України у напівлегкій вазі Ігор Семончук поступився на старті боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC).

Українець програв поєдинок представнику Італії Мухамету Камілі (14-0, 7 KO). Бій тривав усі заплановані 6 раундів та завершився одноголосною перемогою італійця - 58-57, 59-55, 58-56.

Турнір проходить у Саудівській Аравії. Запис бою можна переглянути ТУТ.

Загалом в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.