Лозан отримав травму після бою з Балабаном

Український боксер Данило Лозан (16-1, 9 KO) травмувався у поєдинку з Данилом Балабаном (4-1-2, 3 КО) на вечорі боксу в Умані.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Лозан у першому раунді травмував руку, проте зміг виграти бій за підсумками шести раундів. Після проведення медичного обстеження було встановлено діагноз – закритий перелом.

Наразі на боксера чекає період відновлення, який, за прогнозами лікарів, не має бути тривалим.

Зазначимо, що у своєму попередньому поєдинку Лозан зазнав першої поразки в професійній кар'єрі. Українець поступився узбеку Турсунову в півфіналі Гран-прі WBC в Ер-Ріяді рішенням більшості суддів.