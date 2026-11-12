Українського боксера дискваліфікували на 20 місяців через порушення антидопінгових правил

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан отримав дискваліфікацію терміном на 20 місяців внаслідок порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Міжнародна агенція з тестування (ITA).

Як зазначається, спортсмен протягом 12 місяців тричі не проінформував відповідні антидопінгові структури про своє місцеперебування, що є порушенням статті 2.4 Антидопінгових правил.

Сам Лозан вирішив не оскаржувати рішення про своє порушення та погодився із наслідками, які йому запропонувала ITA. Таким чином, українець дискваліфікований до 22 грудня 2027 року, оскільки відсторонення почало діяти з 23 квітня.

Відповідно усі результати Лозана з 2 вересня 2025 року будуть анульовані.

Водночас у заяві наголошується, що спортсмени мають право оскаржити покарання, подавши апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Зауважимо, що Лозан протягом своєї кар'єри провів 17 поєдинків, у 16 з яких здобував перемоги над суперником.

За час своїх виступів Лозан зазнав єдиної поразки, поступившись узбеку Турсунову в півфіналі Гран-прі WBC в Ер-Ріяді рішенням більшості суддів.

Після цього Лозан провів лише один бій у 2026 році. Це був поєдинок проти Данила Балабана на вечорі боксу в Умані, який завершився для Лозана перемогою, хоч і в підсумку він отримав травму.