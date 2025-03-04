Стали відомі гонорари WBC Grand Prix в Ер-Ріяді, де виступить 8 українських боксерів

Минулого року в столиці Саудівської Аравії два епічних переможних бої із Тайсоном Ф’юрі провів Олександр Усик. А вже навесні в межах першого етапу WBC Grand Prix на ринг цієї країни вийдуть ще 8 молодих українських боксерів (до 25 років).

В турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні.

Україна має поважне представництво. Троє наших земляків – Віталій Стальченко, ⁠Павло Юськів та Дмитро Ловчинський виступлять в хевівейті (важка вага, +90,7 кг). Максим Молодан та Петро Фролов – в мідлвейті (середня вага, до 72,6 кг). Дмитро Лозан в супер лайтвейті (до 63,5 кг), ⁠Олександр Соломенніков та Ігор Семончук у фезервейті (напівлегка вага, до 57,2 кг).

Всім учасникам потрібно зареєструватися в антидопінговій програмі WBC Clean Boxing Program та у програмі моніторингу ваги BOXMED, а також пройти всі кваліфікаційні медичні обстеження, включаючи лабораторні та офтальмологічні.

Бої будуть проходити по олімпійській системі та тривати 6-8 раундів в 1/16, 1/8, 1/4 та 1/2 фіналів та 8 або 10 раундів у фіналах. Боксери отримають непогані гонорари. В 1/16 фіналу переможець заробить 15 000 доларів, а переможений – 7500 доларів. В 1/8 фіналу гонорари складуть 20 000$ і 10 000$. У чвертьфіналі 35 000$ і 15 000$. В півфіналі 50 000$ і 25 000$. У фіналі 100 000$ і 50 000$.

Тобто переможець отримає 220 тисяч доларів, для чого йому доведеться виграти 5 боїв. Кошти будуть передані боксеру особисто (а не його менеджеру чи промоутеру). Гонорари вказані вже з урахуванням податків і зборів.

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Не буде нічиїх – тільки вирішальні результати в кожному поєдинку. Серед цікавинок регламенту змагань відкритий підрахунок очок: після раундів 2, 4 і 6, що гарантує прозорість. Та миттєві повтори, які повинні забезпечити неупереджене та безпомилкове суддівство. В хевівейті боксери будуть виходити в рукавичках вагою 12 унцій (унція дорівнює 28,35 грам), в мідлфейті – в рукавичках з 10 унцій, в супер мідлвейті та фезервейті – 8 унцій.

Гран-прі буде проведено в 5 етапів. Перший (1/16 фіналу) відбудеться у квітні. Другий (1/8 фіналу) – в червні. Третій (чвертьфінали) – в серпні. Півфінали – в жовтні, а фінал – в грудні 2025 року.

Микола Ковальчук

"Ми дуже раділи, коли отримали перший лист з підтвердженням, що український боксер пройшов відбір, – розповідає Чемпіону президент WBC Ukraine Микола Ковальчук. – Потім почали надходити ще листи – один за одним, протягом всієї ночі. В підсумку Україна має 8 учасників масштабного турніру. Це неймовірна нагода показати себе на міжнародній арені. На даному етапі наш офіс займається всією необхідною документацією для боксерів та комунікацією з головним комітетом Grand Prix. Найближчими днями відбудеться жеребкування, і хлопці дізнаються своїх перших опонентів. Нагадаю, що WBC Grand Prix — це давня мрія покійного "вічного" президента WBC Дона Хосе Сулеймана, який дуже хотів влаштовувати такі всесвітні турніри серед молодих боксерів-професіоналів. Це стало реальністю завдяки обʼєднанню зусиль чинного президента WBC Маурісіо Сулеймана та засновника Riyadh Season Туркі Аль-Шейха, які вдихають нове життя у професіональний бокс у світі. WBC Grand Prix стане майданчиком, де провідні промоутери, менеджери та їхні селекціонери зможуть відібрати справжні таланти, а молодь виявити свій хист та здобути вигідні контракти та вибороти можливість на чудову боксерську карʼєру".

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Максим Розенко, Чемпіон