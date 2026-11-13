Лозан проведе бій за титул чемпіона світу WBC серед молоді

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (16-1, 9 KO) наступний бій проведе за титул чемпіона світу WBC серед молоді.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Його суперником стане представник Чилі Браян Бургос (8-2-1, 5 KO). Їх поєдинок відбудеться 5 грудня у Києві.

Останній бій українець провів у серпні, коли переміг Данила Балабана на вечорі боксу в Умані. Після якого він отримав травму.

Напередодні Міжнародна агенція з тестування повідомила, що Лозан отримав дискваліфікацію терміном на 20 місяців внаслідок порушення антидопінгових правил.

Боксер протягом 12 місяців тричі не проінформував відповідні антидопінгові структури про своє місцеперебування, що є порушенням статті 2.4 Антидопінгових правил.

У команді боксера пояснили, що відсторонення та анулювання результатів стосуються виключно аматорського боксу. На професійну кар'єру Лозана це рішення не вплине.