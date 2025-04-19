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Чемпіон Бокс

Рибалко з перемоги стартував на WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Олександр Булава — 19 квітня 2025, 20:00
Рибалко з перемоги стартував на WBC Grand Prix в Ер-Ріяді
Дмитро Рибалко
ФБУ

Український боксер середньої ваги Дмитро Рибалко (5-0, 2 KO) здобув перемогу у третій день боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC).

Українець пройшов австралійця Джута Гранта (8-1, 2 KO). Їх зустріч завершилась внічию, проте за розширеною системою підрахунку очок Рибалко переміг одностайним рішенням: 4:3, 7:5, 5:3..

Раніше перемоги на турнірі серед українських боксерів здобули Данило Лозан та Максим Молодан.

Водночас свої бої програли Ігор Семончук та Олександр Соломенніков.

Зазначимо, що в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.

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