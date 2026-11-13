Всі тести негативні: команда Лозана відреагувала на відсторонення боксера

Команда українського боксера Данила Лозана прокоментувала його відсторонення від змагань через порушення антидопінгових правил.

Про це йдеться в заяві Top Boxing Generation.

Промоушен підтвердив, що спортсмен тричі протягом 12 місяців не надав інформацію про своє місцеперебування, водночас наголосивши, що всі пройдені ним допінг-тести дали негативний результат.

"У повідомленні ITA прописано, що Данило порушив правила антидопінгового тестування через те, що "протягом 12 місяців тричі не надавав інформацію про місцезнаходження". Це дійсно так. Через це Лозан та команда прийняли всі наслідки цього рішення. У період, коли ITA проводила свої допінг-тести, Лозан знаходився у Саудівській Аравії на Гран-прі WBC, де здавав допінг-тести VADA. Всі тести показали негативний результат на наявність заборонених речовин, тому перейматися щодо недоброчесності спортсмена не варто зовсім", – йдеться в повідомленні.

Також у команді уточнили, що відсторонення та анулювання результатів стосуються виключно аматорського боксу. На професійну кар'єру Лозана це рішення, за словами промоутерів, не вплине.

"Анулювання результатів стосується виключно аматорського боксу і не має жодного стосунку до професійної карʼєри Данила, на якій він зараз повністю сфокусувався та вже 5 грудня проведе поєдинок за титул чемпіона світу серед молоді за версією WBC", – підсумували у Top Boxing Generation.

Зауважимо, що Лозан протягом своєї кар'єри провів 17 поєдинків, у 16 з яких здобував перемоги над суперником.

За час своїх виступів Лозан зазнав єдиної поразки, поступившись узбеку Турсунову в півфіналі Гран-прі WBC в Ер-Ріяді рішенням більшості суддів.

Після цього Лозан провів лише один бій у 2026 році. Це був поєдинок проти Данила Балабана на вечорі боксу в Умані, який завершився для Лозана перемогою, хоч і в підсумку він отримав травму.