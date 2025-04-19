Українець Устян поступився на старті WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Український боксер середньої ваги Ліпаріт Устян (11-1, 10 KO) поступився у третій день боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC), який проходить в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Українець програв представнику Канади Дереку Померлау (12-0, 9 KO). Бій пройшов усю дистанцію, за його підсумками всі три судді віддали перемогу супернику Устяна. Рахунок – 59:55, 60:54, 60:54.

Нагадаємо, в турнірі беруть участь боксери із 41 країни світу, які змагаються в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.

Раніше першу перемогу на турнірі серед українських боксерів здобув Данило Лозан. Також Максим Молодан здолав італійця Джованні Сарчіото, а Дмитро Рибалко переміг австралійця Джута Гранта.

А ось Ігор Семончук, Іштван Гержені та Олександр Соломенніков свої поєдинки програли.