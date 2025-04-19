Молодан переміг Сарчіото на WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Український боксер середньої ваги Максим Молодан (8-0, 0 КО) здобув перемогу у третій день боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC).

У своєму поєдинку українець рішенням більшості суддів здолав італійця Джованні Сарчіото – 58:55, 59:54, 59:54.

Раніше першу перемогу на турнірі серед українських боксерів здобув Данило Лозан.

Водночас свої бої програли Ігор Семончук та Олександр Соломенніков.

Зазначимо, що в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.