WBC Grand Prix: Рогава нокаутував Кларка, Юськів зазнав поразки від Янга

Сьогодні, 20 квітня, відбулась низка поєдинків в межах WBC Grand Prix, яке проходить у Саудівській Аравії.

Цотне Рогава нокаутував представника США Льюїса Кларка та вийшов в 1/8 фіналу, де зустрінеться із Віталієм Стальченко. Українець здобув впевнено перемогу над суперником вже у другому раунді.

Павло Юськів програв Девону Янгу технічним нокаутом та завершив свої виступи на турнірі.

Стальченко, який в наступному раунді зустрінеться зі своїм співвітчизником, переміг Ділана Раджина одноголосним рішенням суддів – 56:53, 57:52, 56:53.

Зазначимо, що усі поєдинки 1/16 фіналу шестираундові, а проведення наступної стадії заплановано на червень 2025 року.

Напередодні Олександр Гвоздик впевнений нокаутом здолав американця Ентоні Голлавея.