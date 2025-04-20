WBC Grand Prix: Рогава нокаутував Кларка, Юськів зазнав поразки від Янга
wbc-ukraine.com
Сьогодні, 20 квітня, відбулась низка поєдинків в межах WBC Grand Prix, яке проходить у Саудівській Аравії.
Цотне Рогава нокаутував представника США Льюїса Кларка та вийшов в 1/8 фіналу, де зустрінеться із Віталієм Стальченко. Українець здобув впевнено перемогу над суперником вже у другому раунді.
Павло Юськів програв Девону Янгу технічним нокаутом та завершив свої виступи на турнірі.
Стальченко, який в наступному раунді зустрінеться зі своїм співвітчизником, переміг Ділана Раджина одноголосним рішенням суддів – 56:53, 57:52, 56:53.
Зазначимо, що усі поєдинки 1/16 фіналу шестираундові, а проведення наступної стадії заплановано на червень 2025 року.
Напередодні Олександр Гвоздик впевнений нокаутом здолав американця Ентоні Голлавея.