Соломенніков поступився роздільним рішенням суддів на WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Другий представник України у напівлегкій вазі поступився на старті боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC).

Володар титулу IBA International Олександр Соломенніков (16-1, 8 КО) програв бій представнику Гани Голі Доргбетору (14-0-1, 8 KO). Боксери пройшли усю дистанцію у шість раундів, яка завершилась перемогою ганця роздільним рішенням суддів - 58-56, 59-56, 56:58

Турнір проходить у Саудівській Аравії. Запис бою можна переглянути ТУТ.

Напередодні свій бій програв український боксер напівлегої вагової категорії Ігор Семончук.

Зазначимо, що в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.