Лозан здобув перемогу на старті WBC Grand Prix в Ер-Ріяді
Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (13-0, 8 KO) здобув перемогу у другий день боксерського Гран-прі Світової боксерської ради (WBC).
У своєму стартовому поєдинку українець здолав узбека Камронбека Ешматова (10-2, 7 KO). Боксери пройшли усю дистанцію у шість раундів, яка завершилась перемогою Лозана одноголосним рішенням суддів – 58:55, 59:54, 59:54.
Турнір проходить у Саудівській Аравії. Запис бою можна переглянути ТУТ.
Напередодні свої бої програли українські боксери напівлегкої вагової категорії Ігор Семончук та Олександр Соломенніков.
Зазначимо, що в турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.