Фінське "похмілля" після олімпійського "застілля". Прев’ю етапу Кубку світу в Контіолахті

Біатлоністи поступово змушені виходити з післяолімпійської сплячки та шукають в собі резерви на залишок сезону. Уявіть, як зранку ви втомлені, не хочете виринати з під теплої ковдри, але треба кудись бігти…

Фінішний ривок з трьох етапів Кубку світу 5 березня розпочинається з фінського Контіолахті.

Фізичне та психологічне виснаження атлетів, тренерів та вболівальників після Олімпіади-2026 – основна риса цього етапу. В італійському Антгольці всі віддали все, що мали. І тому прогнозувати результати виступів на фінському етапі вкрай складно. Тут може статися все, що завгодно. А це вже цікаво, особливо, в контексті боротьби за Великий кришталевий глобус за підсумками сезону.

Українська чоловіча та жіноча команди особливо не потішили на Іграх, тож змагання, що залишилися в календарі – це й можливість підлатати репутаційний чинник. Надважливе завдання – порятунок позицій в Кубку Націй.

Траса та погода – підігріта стіна для змучених олімпійців

Візитівкою фінського біатлону зазвичай була легендарна Кайса Макаряйнен. Але після того, як прима пішла зі сцени, фінський біатлон вирівнявся, сильніших, хоч і не таких яскравих, біатлетів стало більше. І це додає популярності й цьому етапу, і біатлону загалом. Та навіть без гучних імен Контіолахті має власну візитівку. Символ тамтешнього змагального треку, її символ – так звана "велика контіолахтійська стіна". Крутий підйом довжиною 150 метрів забиратиме чимало сил у вже втомлених сезоном біатлоністів. В ідеалі його б штурмувати на піку форми, але крива готовності в більшості атлетів вже мчить донизу.

Арена, квитки на яку розпродали ще за місяць до стартів, знаходиться на висоті 120 метрів. Після олімпійського Ангтольца з його 1600 м – це як дитячий каток після ковзанярського треку. Болючої реакліматизації спортсмени не мали б відчути, адже після Ігор минуло вже чимало часу.

Погода в Контіолахті очікується зимово-весняна. Кілька градусів морозу вночі й незначні плюси вдень. При цьому обіцяють опади й у вигляді дощу і мокрого снігу. В будь-якому разі Контіолахті на початку сезону і ближче до кінця – це різне. Хоча й снігу ще за тиждень до змагань насипало достатньо. Лютих морозів і пронизливого вітру не очікується. Але це не значить, що все буде ідеально.

Кожен біатлоніст завжди скаже – ми представники зимового спорту, тому морально готові до всього. До речі, під всією лижною трасою та стрільбищем прокладені охолоджувальні труби, а їх робота регулюється залежно від погоди. Зазначимо, що Контіолахті серед претендентів на проведення чемпіонату світу 2031. Господаря першості визначать восени.

Без хворого Джакомеля та вже "домогосподарок" Вірер і Пройс

На цьому етапі КС не дорахуємось кількох зірок. В італійській збірній втрати у вигляді Томазо Джакомеля та Доротеї Вірер. Перший переніс операцію на серці, друга – завершила кар'єру. Без них італійцям буде важко передусім в естафетах. Хоча біатлонна Італія виконала план на домашній Олімпіаді, і теперішній спад і кадрові втрати до кінця сезону стануть чимось другорядним.

Нагадаємо, що про завершення кар'єри оголосила і титулована німкеня Франциска Пройс.

Лідери світового біатлону Норвегія та Франція везуть на етап КС найсильніших. Саме французькі атлети лідирують у заліках Кубку світу, і фінський етап стане прологом фінішної боротьби за Великий кришталевий глобус! Значно кращі шанси на сезонний тріумф в Лу Жанмонно, свою переслідувачку фінку Суві Мінкінен вона випереджає на комфортних 200 очок. Фактор "власного поля" навряд чи допоможе фінці суттєво відігратися. Хоча й не забуваємо, що доля трофея в минулому сезоні визначалася на останньому колі, останньої гонки, останнього етапу! Дуже хочемо такої розв'язки знову, але наразі вона менш ймовірна.

У чоловіків глобус також обертається навколо однієї персони. Ерік Перро мчить до свого першого великого трофея з незначною перевагою над італійцем Джакомелем. Але, нагадаємо, через хірургічне втручання сезон для Томмазо завершено. Себастьян Самуельсон зі Швеції програє лідеру майже 200 очок. На його боці досвід. Перевага Перро – вік. Ближче до кінця сезону він може бути просто свіжішим. Хочеться контактної кінцівки та запеклої боротьби. В боротьбу ще може вклинитись новоспечений олімпійський чемпіон Олав Ботн, але для цього він повинен феєрити в Контіолахті.

Чимало зіркових біатлоністів з Норвегії, Швеції, Швейцарії, Німеччини та Франції перед цим етапом змагались у Швеції на Skidskyttekampen фестивалі – це аналог Різдвяної Гонки в Німеччині. Переміг норвезький дует Юні Арнеклайв/Ветле Крістіансен. Срібло здобула пара Інгрід Тандреволд/Мартін Улдаль, третіми фінішували фіни Суві Мінкінен/Теро Сеппяля.

Цимбал та Тищенко повертаються в основу, Мандзин на олімпійському куражі

В українській чоловічій команді відбулися зміни в порівнянні з олімпійським варіантом складу. Антон Дудченко і Тарас Лесюк представляють Україну на Кубку IBU. Натомість повертаються в основу Артем Тищенко та Богдан Цимбал. Природно, що зараз найкращого результату всі чекають від Віталія Мандзина, який на Олімпіаді-2026 посів високе 10 місце.

Причому, в Контіолахті буде дві дисципліни, в яких молодий українець мав найкращі результати в кар'єрі. Головне питання – чи залишилась ще та олімпійська ейфорія, чи не пішла на спад його фізична та психологічна форма після точкової підготовки саме до Ігор. Бо лише бажання буде недостатньо.

Титулований ветеран Дмитро Підручний на Олімпіаді свого слова не сказав. В першу чергу через невдалу стрільбу. Внутрішньо, мабуть, бажає сатисфакції. Хоча й розігнатись особливо не буде де. В індивідуальній гонці зазвичай не вражає, а місце в масстарті далеко не гарантовано.

Але хлопцям всім разом буде до снаги поборотись за достойне місце в естафеті. Це також про певну помсту. Ніхто ж не забув провалу на Олімпіаді. Хоча й важко сказати, в якому стані зараз Тищенко та Цимбал. На початку сезону вони брали участь в естафетах на рівні Кубку світу.

Нагадаємо, що в минулому сезоні, саме на початку березня, українська четвірка здобула бронзу в цій дисципліні. Чому б диву не статися ще раз? Хоча, знаємо, воно не приходить стабільно…

Рокірування медалісток Меркушиних, "індивідуалка-годівниця"

Шкода, що не побачимо на цьому етапі ще одну світлу пляму Олімпіади Олександру Меркушину. Вона виступає в Німеччині на юніорському чемпіонаті світу, і здобуває там нагороди!

За інформацію "Чемпіона", після ЮЧС атлетка проведе відновлювальний збір в Норвегії тож на етапах Кубку світу вже не виступатиме, але з'явиться на українській першості в Буковелі наприкінці березня.

Штурмувати "контіолахтінську стіну" покликані Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик та Олена Городна. Умовно перший номер команди Христина Дмитренко не змогла проявити себе на Олімпіаді, зокрема й через стан здоров'я.

Але якщо стан вдалося стабілізувати, то на фінському етапі могла б бути конкурентною в індивідуальній гонці та кваліфікуватися до масстарту. Те ж саме стосується і Юлії Джими, яка попри непогану стрільбу на дистанції була важкою. Анастасія Меркушина, нагадаємо, участі в Олімпіаді не брала, останнім часом виступала на Кубку IBU та здобула єдину медаль для України на чемпіонаті Європи. Причому саме в дисципліні, з якої й розпочнеться фінський етап.

Звісно, європейське золото не гарантує навіть потрапляння до топ-10 на Кубку світу, але передумови до непоганого результату є. Причому це стосується і Джими, і Дмитренко. Якісний виступ у заліковій індивідуалці дав би чимало вкрай необхідних балів до Кубку націй. Так саме як і в естафеті, яка місцями на Олімпіаді виглядала класно.

Українки, нагадаємо, в Кубку націй борються не за лідерство, а за виживання. Потрібна бодай 10 позиція в командному рейтингу, яка дозволить у наступному сезоні заявляти на гонку таку ж кількість учасниць, як і зараз. Наразі жіноча команда аж на 14 місці. Попереду США, Словенія, Словаччина та Польща. Треба стрибати вище голови в естафеті та індивідуальній гонці, набирати бали та "бажати", аби якомога менше очок здобували конкуренти. Це не зовсім гуманно, але це боротьба за виживання.

У чоловіків, зазначимо, ситуація дещо краща – 11 позиція, а до десятки, на якій базуються словенці, лише кілька балів. Хоча й там місця в 10 ніхто українцям не гарантував.

Історія виступів українців. Норвежці не пустили Мандзина на подіум

У сезоні 2024/25 етап у Контіолахті відкривав сезон. Тому його програма була відповідною першому етапу. Для українців вдалою виявилась коротка індивідуальна гонка на 15 км. Причому Віталій Мандзин був дуже близьким до першої в дорослій кар'єрі медалі в особистих гонках – з чистою стрільбою фінішував четвертим. Попереду нього в протоколі були лише потужні норвежці.

А Дмитро Підручний з одним неточним пострілом у пасиві був десятим. Непоганий результат для біатлоніста, який не дуже полюбляє саме цю інтервальну дисципліну.

У спринті знову кращим серед українців був Мандзин – 14 місце з ідеальною стрільбою. Відмінно на вогневих рубежах спрацював і Антон Дудченко – 15-й результат на фініші.

До масстарту тоді кваліфікувались троє українців, до речі, вперше за 13 років, а кращим був той таки Дудченко – 12 місце. Сьогодні про такі результати Антона можна лише мріяти, оскільки він ніяк не поверне свої кондиції.

У жінок – жодного місця в топ-20, а масстарт пройшов без участі українок

Натомість завжди, коли мова заходить про Контіолахті, ми ностальгічно дістаємо з архіву історичну золоту медаль Валентини Семеренко на чемпіонаті світу 2015. Такі спогади тримають ментально.

Програма та календар. Масстарти незвично розбавлять естафети

Набір гонок дещо незвичний, але характерний для цього відтинку сезону. Біатлоністи будуть змагатися в індивідуальних гонках, масстартах та естафетах. До масстарту потрібно буде ще кваліфікуватися. За прямою квотою зробити це буде майже нереально, адже жоден з представників України не перебуває в топ-25 загального заліку Кубку світу.

Тож перепусткою стане індивідуальна гонка – очки, набрані в ній допоможуть потрапити в п'ятірку тих, хто доєднається до решти 25 учасників. За основною квотою пробитися в масстарт має шанси Віталій Мандзин, у світовому "тоталі" він йде 27-м. Особливістю етапу є проведення в один день естафет та масстартів.

05.03.2026 | 18:05 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

06.03.2026 | 17:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

07.03.2026 | 14:40 | Масстарт 12.5 км, жінки

07.03.2026 | 16:40 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки

08.03.2026 | 14:30 | Естафета 4х6 км, жінки

08.03.2026 | 17:55 | Масстарт 15 км, чоловіки

Нагадаємо, в Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільний мовник. Усі гонки наживо покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного. А "Чемпіон" традиційно забезпечить оперативні текстові онлайн-трансляції усіх гонок сьомого етапу Кубку світу. Фініш сезону все ближче, налаштовуємось на його непередбачуваний останній рубіж!