Це були насправді непрості дні: Дмитренко підсумувала свої виступи на ОІ-2026

Денис Іваненко — 23 лютого 2026, 15:34
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Христина Дмитренко поділилась емоціями від участі в Олімпійських іграх-2026.

Допис про це вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка заявила, що віддала всі сили на змаганнях. Вона засмучена, адже не змогла через стан здоров'я продемонструвати свій максимум.

"Важко зібратися з думками після мого стану на Олімпійських іграх. Хвороба за тиждень до головного старту життя вибила мене з колії й не дозволила підійти до змагань на тому піку форми, на який я розраховувала. Моє тіло було виснажене. Але в кожній гонці я віддавала все, що мала. Усю себе. Іноді – навіть більше, ніж могла. Це були насправді непрості дні", – написала Дмитренко. 

Українка впевнена, що цей досвід буде дуже корисним для неї. Христина налаштована оптимістично та подякувала всім, хто її підтримував.

"Дякую кожному, хто був поруч у цей період. Вас справді дуже багато – тих, хто підтримував, писав, вірив і продовжує вірити в мене. Окрема подяка тренерам – за довіру та за шанс проявити себе. Дякую команді , яка підтримувала та допомогла відчути атмосферу ОІ. Цей досвід зробив мене сильнішою. І я точно знаю – це ще не кінець моєї історії", – підсумувала спортсменка.

Зазначимо, що найкращим особистим результатом Христини Дмитренко на Іграх-2026 стало 18-те місце індивідуальної гонки. Також вона була частиною жіночої команди, яка фінішувала дев'ятою в естафеті.

Нагадаємо, що Олімпіада завершилась 22 лютого та стала найгіршою для України в історії. Наші спортсмени не здобули жодної медалі, а найкращими для "синьо-жовтих" стали два шостих місця.

