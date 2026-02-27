Стала відома змагальна програма чемпіонату України з біатлону

Чемпіонат України-2026 з біатлону відбудеться з 25 по 31 березня в Буковелі на Івано-Франківщині.

У змагальній програмі буде чотири дисципліни – спринт, масстарт, змішана та класична естафети. Чемпіонат розпочнеться з міксту, а завершиться чоловічою та жіночою естафетами.

25.03.2026 – офіційне тренування

26.03.2026 Змішана естафета: Жінки + чоловіки 2008 р.н. та старші – 2 × 6 км + 2 × 7,5 км

27.03 Офіційне тренування

28.03 Спринт: Жінки – 7,5 км, чоловіки – 10 км

29.03 Масстарт: Жінки – 10 км, чоловіки – 12,5 км

30.03 Офіційне тренування

31.03 Естафета. Жінки – 4 × 6 км, чоловіки – 4 × 7,5 км

У чемпіонаті України атлети представляють регіони, за які вони виступають. Офіційні склади команд стануть відомими пізніше.

Зазначимо, на чемпіонаті України наприкінці грудня 2025 року не вдалося провести всі гонки через відсутність снігу. Їх планують організувати в рамках юніорського чемпіонату України, який розпочнеться 18 березня.

Питання про трансляцію чемпіонату України на платформах Суспільного наразі на стадії вирішення. Про це повідомили Чемпіону джерела.

Нагадаємо, що в суботу, 28 лютого, стартує юніорський чемпіонат світу. Збірна України вже визначилась зі складом на змагання.