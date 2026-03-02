Без Вірер і Джакомеля. Визначився склад збірної Італії на Кубок світу в Контіолахті

Тренерський штаб збірної Італії з біатлону визначився зі складом команди на сьомий етап Кубку світу в фінському Контіолахті (5 – 8 березня).

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії (FISI).

Чоловіки: Лукас Хофер, Патрік Браунхофер, Нікола Романін, Крістоф Пірхер

Жінки: Ліза Віттоцці, Ханна Аухенталер, Ребекка Пасслер, Мікела Каррара, Мартіна Трабуккі.

До складу не увійшла Доротея Вірер, яка завершила кар'єру на Олімпіаді-2026, а також лідер чоловічої команди, Томмазо Джакомель, який був змушений достроково завершити сезон через проблеми з серцем.

Для Ребекки Пасслер ця гонка стане першою після позитивного допінг-тесту, який вона здала напередодні домашньої Олімпіади.

У програмі етапу в Контіолахті заплановані індивідуальні гонки, масстарти та класичні естафети.