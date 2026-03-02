Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Без Вірер і Джакомеля. Визначився склад збірної Італії на Кубок світу в Контіолахті

Олег Дідух — 2 березня 2026, 16:53
Без Вірер і Джакомеля. Визначився склад збірної Італії на Кубок світу в Контіолахті
Ліза Віттоцці
Getty Images

Тренерський штаб збірної Італії з біатлону визначився зі складом команди на сьомий етап Кубку світу в фінському Контіолахті (5 – 8 березня).

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії (FISI).

Чоловіки: Лукас Хофер, Патрік Браунхофер, Нікола Романін, Крістоф Пірхер

Жінки: Ліза Віттоцці, Ханна Аухенталер, Ребекка Пасслер, Мікела Каррара, Мартіна Трабуккі.

До складу не увійшла Доротея Вірер, яка завершила кар'єру на Олімпіаді-2026, а також лідер чоловічої команди, Томмазо Джакомель, який був змушений достроково завершити сезон через проблеми з серцем.

Для Ребекки Пасслер ця гонка стане першою після позитивного допінг-тесту, який вона здала напередодні домашньої Олімпіади.

У програмі етапу в Контіолахті заплановані індивідуальні гонки, масстарти та класичні естафети.

Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону

Контіолахті-2026. Де та коли дивитися гонки сьомого етапу Кубку світу
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Контіолахті-2026. Розклад сьомого етапу Кубку світу
Лідер збірної Італії пропустить етап Кубку світу через проблеми з серцем
Дві заміни після Олімпіади-2026: збірна України назвала склад на етап Кубку світу в Контіолахті

Останні новини