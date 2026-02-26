Єдиний закрив усі 20 мішеней: Дудченко посів 10 місце в індивідуальній гонці у Лейк Плесіді

В американському Лейк Плесіді сьомий етап Кубку IBU з біатлону розпочався чоловічою індивідуальною гонкою. У ній взяли участь 73 біатлоністи, в тому числі четверо українців.

Найкращим серед українських біатлоністів став Антон Дудченко, який закрив усі 20 мішеней і посів 10 місце. Жодному іншому учаснику гонки не вдалося пройти всі чотири вогневі рубежі без промахів.

Денис Насико з п'ятьма промахами став 28-м, Тарас Лесюк залишив незакритими 6 мішеней і показав 33-й результат, а ще один наш земляк Роман Боровик не зміг потрапити до залікової зони.

Весь п'єдестал зайняли німецькі біатлоністи: Еліас Зайдль виграв "золото", срібло у Франца Шазера, а бронзову нагороду здобув Роман Реєс.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Чоловіча індивідуальна гонка

1. Еліас Зайдль (Німеччина, 0+1+1+0) 40:16,1

2. Франц Шазер (Німеччина, 0+2+0+0) +5,5

3. Роман Реєс (Німеччина, 0+1+1+0) +13,5

...

10. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +1:06,0

28. Денис Насико (Україна, 1+1+2+1) +3:46,2

33. Тарас Лесюк (Україна, 0+3+2+1) +4:14,1

43. Роман Боровик (Україна, 2+1+1+1) +5:44,0

Також сьогодні, 26 лютого, в Лейк Плесіді відбудеться жіноча індивідуальна гонка за участі трьох українок. Початок запланований на 21:20 за київським часом.