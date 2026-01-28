Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи в індивідуальній гонці

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула золото чемпіонату Європи 2026 з біатлону.

Українка закрила всі мішені та на три секунди випередила італійку Самуелу Комолу, якій дісталося срібло. Бронзовою призеркою стала представниця Франції Вольдія Галмас-Полен.

До топ-20 потрапила ще одна українка – Валерія Дмитренко, яка завершила гонку на 19 місці з одним промахом.

Загалом в індивідуалці взяли участь 105 спортсменок. Від збірної України в заявці були Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько, Тетяна Тарасюк. Однак перед стартом Тарасюк та Приходько знялися.

Чемпіонат Європи з біатлону. Індивідуальна гонка, жінки

1. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) – 45.33,9

2. Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) + 3,0

3. Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) + 4,8

...

19. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +2:26.5

30. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+1+0) +4:05.0

73. Лілія Стеблина(Україна, 2+3+1+1) +8:25.0

Тетяна Тарасюк (Україна) – DNS

Ксенія Приходько (Україна) – DNS

Зазначимо, що Анастасія Меркушина вдруге стала чемпіонкою Європи. Перше золото уродженка Сум здобула у 2023 році в спринті. Загалом це вже сьома нагорода Анастасії на рівні континентальної першості.

Раніше повідомлялося, що у чоловічій індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи 2026 перемогу здобув француз Антонен Гігонна. Серед українців найкраще виступив Богдан Цимбал, який фінішував 35-м.