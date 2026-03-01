ЮЧС-2026. Олександра Меркушина виграла срібну медаль в індивідуальній гонці

Українка Олександра Меркушина здобула срібну медаль в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері.

21-річна біатлоністка, яка представляла Україну на Олімпійських іграх 2026, заробила штрафну хвилину на першій стрільбі, що завадило їй стати чемпіонкою світу.

Тетяна Тарасюк продемонструвала швидку й майже безпомилкову стрільбу, однак ходом по дистанції поступалася суперницям і в підсумку посіла 15 місце. Валерія Шейгас та Ксенія Приходько не закрили по дві мішені на вогневих рубежах і потрапили в топ-30.

Золоту нагороду виграла француженка Теміс Фонтен, яка завдяки ідеальній роботі на вогневих рубежах випередила Меркушину на 19,5 секунди. На третій щабель п'єдесталу піднялася представниця Фінляндії Інка Хамалайнен.

Юніорський ЧС-2026. Індивідуальна гонка, юніорки

1. 🥇 Теміс Фонтан (Франція, 0+0+0+0) 44:42,9

2. 🥈 Олександра Меркушина (Україна, 1+0+0+0) +19,5

3. 🥉 Інка Хамалайнен (Фінляндія, 0+0+0+2) +49,6

...

15. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+1+0+0) +3:47,7

22. Валерія Шейгас (Україна, 0+0+1+1) +5:26,7

26. Ксенія Приходько (Україна, 1+1+0+0) +5:49,8

Зазначимо, що для України це вже третя медаль на цій планетарній першості. Раніше в індивідуальних гонках у віковій категорії U-19 Тарас Тарасюк став срібним призером, а Вікторія Хвостенко виборола "бронзу".

Щодо Меркушиної, то вона поповнила свою скарбничку п'ятою в кар'єрі нагородою юніорських чемпіонатів світу. У 2023-му в неї було дві "бронзи", у 2024-му Олександра виграла "золото", а у 2025-му здобула ще одну "бронзу".