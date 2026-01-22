Місце сили українського біатлону: прев’ю передолімпійського етапу Кубку світу в Нове-Место

У шостого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место є одна велика особливість – він останній, який передує Олімпійським іграм 2026. Це остання репетиція, можливість перевірити свої сили, зробити певні коригування в умовах, наближених до бойових.

Перегони в Чехії ознаменуються відсутністю низки великих імен. Чимало атлетів, зокрема й деякі українські, приносять цей етап "в жертву" Олімпіаді. І це не дивина, а стандартна практика для останніх перед Іграми змагань.

Нове-Место-на-Мораве близький до України в багатьох сенсах, і ми завжди на цьому наголошуємо. Географічно, кількістю українців на трибунах, а також здобутками українців, причому й зовсім свіжих. А ще Нове-Место порадує унікальною змагальною програмою та гарною погодою. Отже, як завжди в цей передстартовий час – аналізуємо, прогнозуємо та згадуємо.

Височина на вершині щастя від снігу та морозу

У минулому сезон НМНМ приймав етап Кубку світу ближче до завершення сезону, в березні. Цьогоріч календар нагородив цю чудову локацію січневим "раєм". Щойно про це стало відомо, чеські організатори полегшено зітхнули. У січні в цих краях є хоч якісь зимові умови, хоча й не гарантовані, а в березні там з цим проблем потенційно більше. Світлини з Нове-Место чимось нагадують нинішні українські краєвиди. Але без такого їдкого морозу.

Показовою є світлина в соцмережах міського голови Міхала Шмарди – це той випадок коли снігу можна радіти.

У минулому сезоні погода тут була аномально складною, занадто по-весняному спекотною. Для вболівальників це бонус, хоча і їм тепло і без сонця, а для спортсменів – додаткові складнощі. Про це, зокрема, розповідав "Чемпіону" біатлоніст Віталій Мандзин.

Тоді хлопець ще не знав, що за кілька днів здобуде історичну для себе та команди медаль саме в Нове-Место.

До речі, через торішнє тепло навіть довелось запроваджувати екстра-правило під час розподілу стартових номерів. Цього разу такого не мало б статися.

Це все згадуємо для того, аби порадіти за друзів-чехів, які цьогоріч завдяки погоді, організаторському хисту та любові до біатлону мають шанс продемонструвати справжнє Нове-Место. На початку січня там і сніжок свіженький припорошив, і мороз був аби "настріляти" гарматами достатньо штучного білого покриття. У змагальні дні – кілька градусів морозцю. Здається, це ідилія!

"Треба розпилити сніг по стадіону – в тих місцях, де нам не вистачає трохи снігу до ідеального стану. Це більше запобіжний захід, щоб бути готовим на весь сезон. Сніг з нашого спеціального сховища вже не беремо, а наповнюємо його на наступний сезон. Це хороший знак", – радісно розповідав Властиміл Якеш, який відповідає за підготовку арени до баталій.

Хоча ближче до стартів у Нове-Место, судячи зі світлин, дещо потепліло.

Але місцева влада вірить, що все буде добре і тогорічних збоїв не станеться.

"Здається, цього року погода нам сприяє, тому я припускаю, що кризові сценарії не знадобляться. Тримається мороз, снігу достатньо, усе підготовлено, і я сподіваюся, що люди отримають чудові враження", – зазначив міський голова Міхал Шмарда в коментарі "Чемпіону".

"Височина-Арена" знаходиться на висоті 625 метрів над рівнем моря. Можливо, вже тут, майже внизу, зможе дещо прорізатись ефект від останнього високогірного збору українських збірних. Хоча й розуміємо, що всі завантажені з прицілом на Олімпіаду. Однак це в жодному разі не виправдання провальним результатам на Кубку світу.

Профіль траси – без затяжних виснажливих крутих підйомів та спусків, але це не значить, що трек легкий. Таким він може видаватись хіба що з екрана монітора, а для атлетів всі фізіологічні, вітрові та технічні "дрібниці" важать багато. А їх в Нове-Место також вистачає.

Зірки свідомо гаснуть в Чехії, аби спалахнути в Італії

У Нове-Место заплановано не стартуватимуть зірки планетарного масштабу. Зокрема й основа норвезької команди – Олафа Ботна, Стурлу Легрейда, Мартіна Улдаля, Йоганнеса Дале тут ми не побачимо. Ще раніше було відомо про заплановану відсутність лідера української команди Дмитра Підручного.

"Ми це запланували ще весною, коли розробляли з тренером весь план підготовки до Олімпіади. Єдине, що нам цей план трохи зіпсувала моя хвороба на початку сезону в Естерсунді, і довелося вносити певні корективи. Але пропуск етапу в Новому Месті – це вже було вирішено. Ми пішли тією дорогою, що будемо пропускати, тому що там дуже мало часу лишається для того, щоб і набрати висоту, і провести ті тренування, які потрібно перед самою Олімпіадою", – прояснив ситуацію Підручний.

Сказати, мовляв, шкода – язик не повернеться. Пропуск дійсно зумовлений тонкощами підготовки до Олімпіади. Кожен організм – неповторний механізм. У випадку Дмитра це, скоріш за все, остання Олімпіада, і тому всі думки його та тренера – про Антгольц.

Вимушений "демарш" лідерів ще більше загострить боротьбу за Великий кришталевий глобус. Не набраних в Нове-Место балів комусь не вистачить в найбільш критичний момент, а очки, здобуті на Олімпіаді, нагадаємо, в "заліковку" не йдуть. Але ж у спорті, як і в житті, на двох стільцях не всидиш, яким би спритним не був.

На коні в Нове-Место урочисто в'їжджає Томмазо Джакомель. Італієць має перевагу більш ніж 80 балів над французом Еріком Перро. Чи зможе підтягнутись француз перед олімпійською "паузою" – в Нове-Место буде дуже цікаво.

У жінок за королеву – Лу Жанмонно. Француженка дуже й дуже не хоче тягнути все до останньої гонки сезону – це вже, мабуть, певний комплекс. І тому невпинно нарощує перевагу в тоталі.. Про кінцівку минулого сезону ми згадуємо часто, бо це драма, яка прикрашає біатлон та утримує любов до нього.

У минулому сезоні дует тріумфаторів був норвезько-німецьким (Стурла Легрейд, Францтска Пройс). У цьому має всі шанси стати географічно іншим. Хоча після Олімпіади ще буде аж три етапи Кубку світу (Контіолахті, Отепяя, Голменколен). І може статися все що завгодно. Але саме Нове-Место може стати переломним рубежем у цій боротьбі. Також чекаємо на якісний виступ господарів – чехів, які все гучніше заявляють про себе по ходу сезону.

Україна: без лідера, але з "невмираючими" надіями

Українські команди прибули в Нове Место без особливих приводів для оптимізму, попередній етап в Рупольдингу знову не вдався. Що чоловікам, що жінкам.

Чоловіча команда буде знекровлена відсутністю лідера Дмитра Підручного – вище ми розповідали, чому так сталося. Пізніше біатлоніст розповів "Чемпіону", де він буде під час етапу в Нове-Место.

Змін у складі немає. На що можна розраховувати в Нове-Место? Мабуть, єдине, чого завжди хочеться з огляду на реалії – бодай якогось передолімпійського прогресу. Аби в Олімпіаду-2026 ми могли зайти на хвилі стриманого оптимізму.

Питанням великої важливості для хлопців знову стає боротьба за відносно тепле місце в заліку Кубку націй. Команда вже вилетіла з десятки, тож позицію потрібно повертати.

У залік на чеському етапі зараховуються змішані естафети та індивідуальна гонка. У "мікстах", нагадаємо, очки діляться навпіл – чоловікам та жінкам.

За умов якісної стрільби, про швидкість поки що годі й казати, хороші очки міг би набрати Антон Дудченко. Хоча приємно вистрелити в цій дисципліні теоретично міг би кожен з команди – Мандзин, Лесюк, Цимбал, Борковський. Причому гонка на 15 км стане єдиною можливістю для українців, окрім Мандзина, спробувати відібратися в масстарт. Про це – нижче.

В Нове-Место остаточно сформується склад чоловічої команди на Олімпіаду. Підручний, Мандзин та Борковський – вже в ній. Цимбал, Дудченко та Лесюк визначать "третього-зайвого", повідомив президент федерації Іван Крулько.

Ну, і звісно, віримо у відносний успіх у змішаних естафетах. Команди, які не мають окремих сильних четвірок, часто користуються шансом саме в "мікстах". Можливо, саме ось ця зміна дисциплін якось струсоне та перезавантажить наші обидві команди. Побачимо.

У жіночій команді, традиційно в цьому сезоні, без променів великого оптимізму. Але це ж не значить, що його не буде! Лідерка Юлія Джима після повернення після травми ще не ожила, але на третьому для себе етапі їй точно буде легше.

Запалює певну надію стрільба у виконанні Христини Дмитренко. Без швидкості вона поки що особливих бонусів не дає, хіба шанс знову, як і в минулому сезоні, стати однією з кращих снайперок світу, але це заслабка втіха. Хоча з такою влучністю є шанс боротися за високі позиції в "індивідуалці".

Згідно правил індивідуальної гонки, кожен неточний постріл карається хвилиною (або 45 сек, залежно від формату гонки) штрафного часу. Тобто все, що програється на трасі, може компенсуватись на стрільбищі. Можливо, саме Дмитренко за ці якості делегують в одиночну змішану естафету. Нагадаємо, на першому етапі Кубку світу у цій дисципліні в парі з Дудченком виступала Олександра Меркушина. Тоді наш дует фінішував на 11-й позиції.

У Кубку націй команда залишається на дуже низькому 15 місці. Амбітне завдання на Нове-Место – заскочити на 13 позицію, попереду США та Болгарія, які мають однакову кількість очок, тож можна обійти одразу обидвох. Але для цього потрібно як мінімум бути вище цих команд в обидвох естафетах та потрапити в залікову зону (топ-40) в індивідуалці. Причому зробити це має не лише Дмитренко, а й інші дівчата. Це буде дуже непросто, але цілком реально.

Здобутки українців – "свіжа" чоловіча естафета та "архівний" зірковий ЧС-2013

Нове-Место наскільки знакове місце для України, що можна й не ворушити далеку пам'ять. В минулому сезоні наша чоловіча команда здобула бронзу в естафеті, а у 2020-му срібло!

Найгучніші успіхи датуються далеким передолімпійським 2013-м. Золото Олени Підгрушної у спринті, бронза в цій же дисципліні Віти Семеренко. Ще одна бронза від Підгрушної в гонці переслідування та срібна естафета. Юлія Джима була ще в тій четвірці, і єдина, хто знову виступить в Нове-Место зараз.

У минулому сезоні спринт та переслідування українцям не зайшли – місця в четвертому десятку. Добре, що підсолодила естафета. У складі четвірки – Артем Тищенко, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний!

Юлія Джима та Христина Дмитренко з ідеальною стрільбою посіли лише 24 та 25 місця у спринті, в переслідуванні позицій не покращили, а естафету провалили – 17 позиція. Це саме в тій гонці трапилась історія з Олександрою Меркушиною та Жулією Сімон.

Пам'ятаємо цю арену і здобутками у змішаних естафетах. У 2015-му на лютневому етапі Кубку світу Юлія Джима та Артем Тищенко піднялися на третю сходинку п'єдесталу в сингл-міксті. А Ірина Варвинець (нині Петренко), Валентина Семеренко, Дмитро Підручний та Сергій Семенов вибороли бронзу у класичному міксті 2+2.

Про підсумки минулорічного етапу в Нове-Место ми детально розповідали в нашому огляді. Програма етапу – дефіцитний вінегрет зі смачними інгредієнтами

Розклад етапу Кубку світу в Нове-Место

Програма 6-го етапу унікальна з точки зору дисциплін. Повертається найбільш дефіцитна та найдовша гонка сезону – індивіуальна, яка востаннє була ще на першому етапі Кубку світу у шведському Естерсунді. У програмі також одиночна змішана та класична змішана естафети. Хороша можливість потренувати мікст, з якого розпочнеться програма на Олімпіаді. Сінгл-мікст, нагадаємо, в олімпійську програму не входить.

Остання гонка перед відправкою на Олімпіаду – масстарт. У представників України є одна гонка на цьому етапі, індивідуальна, де буде можливість покращити свої шанси на потрапляння до масстарту. Найкращі шанси зберігає Віталій Мандзин, в загальному заліку Кубку світу він на 29 позиції.

Нагадаємо, в масстарті на Кубках світу стартують топ-25 атлетів з "тоталу" та п'ять кращих на етапі, які не входять до "двадцять-п'ятки". Від прохідного 25 місця Мандзин відстав далекувато. Хоча й шанс в українських хлопців і дівчат є пройти й через "другі двері", але на "Височина-арені" треба бути високо у фінішному протоколі. На це й будемо сподіватись.

Зауважимо, що частина гонок відбудеться у відносно пізній час, тобто стріляти доведеться при штучному освітленні. А це для багатьох додатковий виклик. Так, можна жартувати, що українців темрявою не залякати, але в біатлоні це працює інакше.

22.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки

23.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 12.5 км, жінки

24.01.2026 | 14:15 | Одиночна змішана естафета

24.01.2026 | 16:15 | Змішана естафета

25.01.2026 | 16:15 | Масстарт 15 км, чоловіки

25.01.2026 | 19:15 | Масстарт 12.5 км, жінки

Нагадаємо, в Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільний мовник. Усі гонки наживо покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного. А "Чемпіон" традиційно забезпечить оперативні текстові онлайн-трансляції усіх гонок шостого етапу Кубку світу. Та буде тримати вас вже в майже олімпійському біатлонному тонусі! Олімпіада-2026 кличе! Будьмо зарядженими!