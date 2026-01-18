Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Визначилася заявка чоловічої збірної України на етап Кубку світу в Нове-Место

Олексій Мурзак — 18 січня 2026, 00:20
Визначилася заявка чоловічої збірної України на етап Кубку світу в Нове-Место
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди на шостий етап Кубку світу, який наступного тижня пройде в Нове-Место.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За інформацією джерела, до заявки потраплять: Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.

Як відомо, чоловіча збірна України вилетіла з чільної десятки Кубку націй після етапу в Рупольдингу.

Змагання у Нове-Место триватимуть з 22 по 25 січня. У програмі заплановані індивідуальні гонки, змішані естафети та масстарти.

Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Тарас Лесюк Богдан Цимбал Віталій Мандзин Богдан Борковський

Антон Дудченко

Рупольдинг. Самуельссон виграв спринт у Рупольдингу, українці без очок
Україна провела найгіршу чоловічу естафету в сезоні Кубку світу
Естерсунд. Українці не потрапили до залікової зони в індивідуальній гонці
Впав на спуску: Дудченко пояснив результат сингл-міксту на Кубку світу
Знову на межі провалу: Україна не змогла потрапити до чільної десятки в сингл-міксті в Естерсунді

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік