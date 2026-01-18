Визначилася заявка чоловічої збірної України на етап Кубку світу в Нове-Место
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди на шостий етап Кубку світу, який наступного тижня пройде в Нове-Место.
Про це повідомляє Biathlonnews.
За інформацією джерела, до заявки потраплять: Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.
Як відомо, чоловіча збірна України вилетіла з чільної десятки Кубку націй після етапу в Рупольдингу.
Змагання у Нове-Место триватимуть з 22 по 25 січня. У програмі заплановані індивідуальні гонки, змішані естафети та масстарти.