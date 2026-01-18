Визначилася заявка чоловічої збірної України на етап Кубку світу в Нове-Место

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди на шостий етап Кубку світу, який наступного тижня пройде в Нове-Место.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За інформацією джерела, до заявки потраплять: Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.

Як відомо, чоловіча збірна України вилетіла з чільної десятки Кубку націй після етапу в Рупольдингу.

Змагання у Нове-Место триватимуть з 22 по 25 січня. У програмі заплановані індивідуальні гонки, змішані естафети та масстарти.