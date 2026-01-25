Прогрес жіночої збірної України в Кубку націй за підсумком етапу в Нове-Место

Жіноча збірна України піднялася в рейтингу Кубку націй після етапу Кубку світу в чеському Нове-Место.

У межах змагань відбулися три залікові гонки: коротка індивідуальна та змішані естафети. Загалом нашим дівчатам вдалося набрати 576 балів.

Найбільше принесла коротка індивідуальна гонка, де одразу троє українок потрапили до залікової зони – 331 очко.

В одиночній змішаній естафеті збірна України у складі Віталія Мандзина та Олени Городної завдяки дискваліфікації Німеччини опинилися на п'ятому місці. Ця гонка принесла 155 пунктів.

У класичній естафеті Україна у складі Олександри Меркушиної, Юлії Джими, Антона Дудченка і Тараса Лесюка посіла 14 місце. Цей результат дозволив поповнити залік 90 очками.

Після виступу в Нове-Место жіноча збірна України піднялася з 15 на 14 місце.

Лідером заліку серед жіночих команд залишається Франція, в активі якої 5189 очок. До чільної трійки також входять Швеція (4852) та Норвегія (4664).

Жіночий Кубок націй. Положення після 15 гонок з 21

1. Франція – 5189 очок

2. Швеція – 4852

3. Норвегія – 4661

4. Італія – 4468

5. Німеччина – 4206

6. Фінляндія – 4120

7. Австрія – 3961

8. Чехія – 3955

9. Швейцарія – 3710

10. Польща – 3384

...

14. Україна – 3041

Зазначимо, що позиції у Кубку націй важливі для збірних, адже вони визначають квоту на наступний сезон. Перебування у топ-10 гарантує п'ять учасників гонки від команди, а з 11 по 17 – чотири.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України близька до повернення до чільної десятки після етапу в Нове-Место.

Наступний етап Кубку світу з біатлону відбудеться після Олімпійських ігор. Змагання у фінському Контіолахті триватимуть з 5 до 8 березня. До заліку Кубку націй нараховуватимуть очки за індивідуальну гонку та класичну естафету.