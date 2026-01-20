Українська правда
Без минулорічного екстриму: мер Нове-Место розповів про готовність до етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 20 січня 2026, 16:30
Під час шостого етапу Кубку світу з біатлону в чеському Нове Место-на-Мораві очікуються сприятливі погодні умови, тому не доведеться залучати "минулорічний кризовий сценарій".

Про це в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" повідомив міський голова Міхал Шмарда.

"Минулого року (в березні) погодні умови були вкрай несприятливими для проведення етапу Кубку світу. Стояла надзвичайно тепла погода, практично не було природного снігу, а штучний у теплі дні танув. Уперше нам довелося випробувати кризовий варіант організації.
Навіть за таких умов нам вдалося відмінно впоратися з організацією змагань як з точки зору спортсменів, так і в плані глядачів та логістики. Здається, цього року погода нам сприяє, тому я припускаю, що кризові сценарії не знадобляться. Тримається мороз, снігу достатньо, усе підготовлено, і я сподіваюся, що люди отримають чудові враження", – зазначив Міхал Шмарда.
Міський голова Нове Место Міхал Шмарда задіяний в організації міжнародних змагань протягом 15 років. Нове-Место має за плечима два чемпіонати світу, а також щороку приймає етап Кубку світу з біатлону. На цій локації також проводився чемпіонат світу з маунтінбайку, а в цій дисципліні також щорічно відбуваються етапи Кубку світу.

Нагадаємо, шостий, останній перед Олімпіадою-2026 етап Кубку світу з біатлону розпочнеться в Нове-Место у четвер, 22 січня, чоловічою короткою індивідуальною гонкою. Початок запланований на 19:15 за київським часом.

