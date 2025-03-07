"Вдень траса дуже розбита": українські біатлоністи виступлять у найгарячішій гонці сезону

Український біатлоніст Віталій Мандзин відзначив, що змагальна траса в чеському Нове-Место-на-Мораве під час етапу Кубку світу має певні складнощі через аномальне тепло.

Про це 21-річний біатлоніст розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Під час вечірніх гонок, спринтів, траса була ще плюс-мінус непогана. Але вдень вона дуже сильно розбивається", – сказав Мандзин.

Натомість раніше Віталій Мандзин зауважив, що не вважає, що саме траса стала причиною його результату в спринті. Українець посів 38-му позицію, припустившись однієї хиби на двох вогневих рубежах.

Нагадаємо, для Мандзина це дебютний виступ у Нове-Место на етапах Кубку світу.

Зазначимо, що чоловіча гонка переслідування 8 березня, на відміну від спринту, розпочнеться в денний період – о 15:55 за київським часом. А чоловіча естафета відбудеться 9 березня о 14:50.

При цьому денна температура у ці дні буде в межах 15 градусів вище нуля. Під час вечірніх гонок стовпчики термометра показували +6°C.

До гонки переслідування кваліфікувались троє українців: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Артем Тищенко фінішував у спринті за межами топ-60, тому, згідно з правилами змагань, не здобув права взяти участь у цій дисципліні.