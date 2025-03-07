Спека диктує правила: у Нове-Мєсто змінюють стартові номери – як це впливає на результати?

Під час чоловічого спринту на етапі Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Место-на-Мораве організатори змагань вперше застосували один із пунктів нових правил щодо розподілу спортсменів у стартових групах особистих гонок.

Лідери світового біатлону використали своє право обрати стартову групу через форс-мажор, пов’язаний з аномальною погодою. Оскільки в Нове-Мєсто неймовірно тепло, то й снігове покриття дуже крихке, і чим раніше вийти на дистанцію, тим більше шансів показати вищий результат, адже змагатись вийде ще на більш-менш не розбитій лижами трасі.

Можна сказати, що певною мірою постраждали й українські біатлоністи. Хоча, скоріш за все, це був не той випадок, коли можна все списати на погоду й право сильних обирати стартову групу. Очевидно, що наші хлопці через різні причини не змогли показати кращий результат.

Теоретично, найбільше зміну порядку номерів мав би відчути на собі Віталій Мандзин. У попередньому старт-листі він значився 16-м, а після того, як у першу групу "налізли" лідери, йому вже дістався 31-й номер.

Антон Дудченко мав вийти на трасу 10-м, а пішов 20-м. Натомість Дмитру Підручному навпаки в цьому плані пощастило. Він все ще входить до топ-15 світового рейтингу і був серед привілейованих. З 66-ї позиції його перемістили на стартову 27-му. Зазначимо, що обрати можна лише групу, а номер у ній визначається жеребкуванням.

Дмитро Підручний Getty Images

Щоправда, лідеру української команди це не сильно допомогло – дві хиби у стрільбі й лише 35-й результат на фініші.

Провал досвідченого українця в цій гонці, яка для нього зазвичай складалася набагато краще (неодноразово були місця в чільній десятці), можна пояснити втомою та спадом функціональної форми.

Антон Дудченко стартував у той час, коли траса ще була у відносно оптимальному стані. Але у цьому сезоні швидкість в Антона не проглядається за будь-якої погоди. Важко сказати, чи був би вище у фінішному протоколі Мандзин, якби пішов на дистанцію під попереднім стартовим номером. Хоча й сам біатлоніст, який завершив спринт на 38-й позиції, проблеми у вимушеній перестановці не вбачає.

"Та ні, не думаю, що цей факт вплинув якось на мій результат" – сказав Віталій Мандзин у коментарі "Чемпіону", відповідаючи на питання про вплив зміни стартових номерів.

Віталій Мандзин biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

До речі, вся перша шістка фінішного протоколу – це біатлоністи першої стартової групи, тобто ті, які були посунуті в неї згідно пункту нових правил. Хіба що, окрім шведа Єспера Неліна.

Переможець спринту француз Емільєн Жаклєн стартував 15-м, італієць Томмазо Джакомел, в якого срібло – 23-м, а володар бронзи та лідер загального заліку Кубку світу Йоганнес Бо починав гонку 17-м. Причому, в нього аж дві хиби на вогневих рубежах, але найкраща швидкість на дистанції.

Ерік Перро (Франція), Ендре Стрьомсгейм (Норвегія) та Єспер Нелін (Швеція) – також всі з першої групи. А Перро, взагалі, виходив на дистанцію під першим стартовим номером.

Замкнули чільну десятку американець Кемпбел Райт та швейцарець Ніклас Гартвег, які стартували 51-м та 49-м відповідно. І хто знає чи не були б обидва в призовій трійці аби мали змогу позмагатись на якіснішій трасі стартувавши раніше – адже в обох стовідсоткова стрільба у цій гонці!

Варто розуміти, що сам номер в стартовій групі ще нічого не вирішує. Можна не бути добре готовим фізично і тоді не врятують жодні правила та нові можливості. Та все ж таки певні нюанси є.

За лічені години до жіночого спринту, який має розпочатися 7 березня о 19:25 за Києвом, стало відомо, що IBU змінить стартові номери й на жіночу гонку. Причина та ж сама – спека.

У гонках переслідування, які відбудуться за результатами спринтів, всі вже будуть у відносно рівних умовах, адже це дисципліна майже з масовим стартом (стартують з тими часовими гандикапами, які мали в спринті). І саме в контактній боротьбі візуально буде помітно в кого скільки залишилося сил топтати снігову кашу і хто наскільки фізично готовий.

Прецедент з використанням зміни старт-групи елітними біатлоністами, гадаємо, будуть детально розглядати й в Міжнародному союзі біатлоністів. Принаймні в IBU обіцяли по завершенню сезону детально проаналізувати всі нововведення для їх подальшої адаптації та можливого вдосконалення.