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Помилка ціною у Великий кришталевий глобус: відео падіння Жанмонно під час останньої гонки сезону

Олексій Мурзак — 23 березня 2025, 15:42
Помилка ціною у Великий кришталевий глобус: відео падіння Жанмонно під час останньої гонки сезону
Getty Images

Канал Eurosport оприлюднив відео падіння французької біатлоністки Лу Жанмонно на останньому колі жіночого масстарту в межах етапу Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.

Через цю цю помилку вона втратила шанс завоювати Великий кришталевий глобус, пропустивши вперед свою головну конкурентку – німкеню Франциску Пройс, яка у підсумку виграла гонку та нагороду найкращій біатлоністці сезону 2024/25.

Нагадаємо, спортсменки йшли майже в одному ритмі, а француженка спробувала перекрити дорогу німкені й зрештою впала.

Як відомо, українки Олена Городна та Юлія Джима фінішували поза двадцяткою кращих – 23 та 29 місце відповідно.

Кубок світу з біатлону Пройс Лу Жанмонно

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