Помилка ціною у Великий кришталевий глобус: відео падіння Жанмонно під час останньої гонки сезону

Канал Eurosport оприлюднив відео падіння французької біатлоністки Лу Жанмонно на останньому колі жіночого масстарту в межах етапу Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.

Через цю цю помилку вона втратила шанс завоювати Великий кришталевий глобус, пропустивши вперед свою головну конкурентку – німкеню Франциску Пройс, яка у підсумку виграла гонку та нагороду найкращій біатлоністці сезону 2024/25.

😢 Que c'est terrible pour Lou Jeanmonnot !



La Française chute en toute fin de parcours et doit malheureusement se contenter de la 2ème place du classement de la coupe du monde, derrière Franziska Preuss#ChaletClub #Biathlon pic.twitter.com/1ZEET9HBIw — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 23, 2025

Нагадаємо, спортсменки йшли майже в одному ритмі, а француженка спробувала перекрити дорогу німкені й зрештою впала.

Як відомо, українки Олена Городна та Юлія Джима фінішували поза двадцяткою кращих – 23 та 29 місце відповідно.