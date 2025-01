Зайон Вільямсон хоче залишити Новий Орлеан заради Лос-Анджелеса або Нью-Йорка

Форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон більше не хоче виступати в Луїзіані – 24-річний баскетболіст вирішив змінити обстановку.

Про це бажання гравця журналіст Стівен Ей Сміт розповів у шоу "The First Take".

"Зайон не хоче бути в Новому Орлеані. Він не хоче там бути. Він хоче бути на великому ринку, як-от Лос-Анджелес, Нью-Йорк чи будь-який інший, тому що йому потрібна ринкова привабливість. У нього є потенціал суперзірки, але, схоже, він не хоче бути професіоналом. Зрозуміло, що він хоче піти, але навіщо він потрібен будь-якій команді, якщо це те, що ви отримуєте?", – заявив журналіст.

На додачу до спекуляцій, Вільямсон нещодавно розстався зі своїм агентством Creative Artists Agency (CAA), яке представляє таких відомих гравців, як Девін Букер, Джейлен Брансон, Пол Джордж і Тайріз Галібертон.

У нинішньому сезоні Зайон взяв участь всього у 8 матчах, у яких він набирав у середньому 21,8 очка, 7,6 підбирання та 4,9 передачі.

Наразі Новий Орлеан є найгіршою командою на Заході, маючи баланс перемог 9-32.

Нещодавно Пеліканс відсторонили Вільямсона на одну гру за порушення правил команди, посилаючись на неодноразові запізнення, в тому числі на командний рейс до Філадельфії.